Stjepan Tomas: "Beşiktaş'a pozisyon vermedik"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a 1-0 yenilerek kupadan elendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stjepan Tomas: 'Beşiktaş'a pozisyon vermedik'
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13 Ocak 2021 23:19
Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Tomas maç sonu sözlerinde; "Çok iyi maç oldu. Disiplinden kopmadık ve pozisyon vermedik. Pozisyonlarımız vardı ama atamadık. Gol atabilsek turu geçebilirdik. İnşallah Yeni Malatyaspor deplasmanında puanlar alırız." dedi. 


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