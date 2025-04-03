Steve McManaman'dan Trent Alexander-Arnold'a tavsiye!

Eski futbolcu Steve McManaman, vatandaşı Trent Alexander-Arnold'a Real Madrid'e transfer olması durumunda yapması gerekenleri anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Steve McManaman'dan Trent Alexander-Arnold'a tavsiye!
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03 Nisan 2025 13:54
Son güncelleme 03 Nisan 2025 14:10
Eski futbolcu Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold'a Real Madrid'e transfer olursa yapması gerekenlerden bahsetti. 

En önemli önceliğin İspanyolca öğrenmek olduğunu aktaran Liverpool efsanesi, "Gerçekten gitmeye karar verirse yapması gereken tek şey mümkün olan en kısa sürede dili öğrenmek. Ben Madrid'deyken, şehirde kimse İngilizce konuşmuyordu. Başkent çok daha açık fikirli, daha fazla insan İngilizce biliyor ama Brezilyalılarla, çevrendeki insanlarla iyi geçinmek istiyorsan, başarılı olmak için dili bilmen gerek.

Tabii ki sana yardım edebilirler ama bence yeni bir ülkeye, yeni bir şehre taşınıp yeni bir yaşam tarzı benimsemek ve hiç dil öğrenmemek anlamlı değil. Bence işe kalpten bağlanman gerekiyor." dedi.

LIVERPOOL VE REAL MADRID'DE FORMA GİYMİŞTİ

McManaman, 1990-99 yılları arasında Liveprool'da forma giymiş ve sonraki 4 yıl boyunca da Real Madrid'de oynamıştı.

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