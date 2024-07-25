Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, basketboldan Warriors'ta emekliye ayrılmaya kararlı olduğunu söyledi.



Andscape'den Marc J. Spears ile konuşan Curry, tüm kariyerini kendisini 2009 NBA Draftı'nda yedinci seçen takımda geçirmek istediğini yineledi:



"Ömür boyu bir Warrior kalmak istediğimi hep söylemişimdir. Kariyerimin bu aşamasında bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."



Curry'nin uzun süredir takım arkadaşı olan ve bu yaz Dallas Mavericks'e katılan Klay Thompson'ın ayrılığının ardından Warriors, 2024-25 sezonunda farklı bir görünümde olacak.



"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"



Fakat "Splash Bro"sunu kaybetmesine rağmen Curry, Golden State'in kariyerinin geri kalanında mücadeleyi sürdürmesinin yolları olduğuna inandığını söyledi:



"Yine de rekabetçi olabilirsiniz, fakat bu şampiyonluğu garanti ettiğiniz anlamına gelmez. Kazanmak her zaman bir önceliktir tabii ki, ancak gerçekçi de olmanız gerekir. Birçok yetenekli takımın şu anda bulunduğu noktaya bakarak, kendinizi de ligin bu evrimleşme sürecine adapte etmeniz lazım.



Günün sonunda, kendim ve kariyerim için en iyi kararları vermeye devam edeceğim. Ben kazanmak istiyorum. Şöyle de diyebiliriz, eğer dipte yer alacak takımlardan biri olup bu duruma razı olacaksak, ben buna pek hoşnut bir şekilde baktığımı söyleyemeyeceğim. Ama işlerin bu şekilde olacağını da düşünmüyorum."



Bu yaz kadrosuna halen büyük bir oyuncu ekleme arayışında olan ve adı sık sık Utah Jazz'in forveti Lauri Markkanen ile geçen Warriors, Curry'nin yanına yıldız kalibresinde bir oyuncu daha eklemesi durumunda, önceki sezonun sona erdiği play-in turnuvası seviyesinden tekrar playofflara yükselme şansını artırabilir.





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