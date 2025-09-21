Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
2-2
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-1
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
0-040'
21 Eylül
Internacional-Gremio
1-136'
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
1-140'
21 Eylül
Mirassol-Juventude
2-0
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
2-1
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
3-0
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
0-180'
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 21 Eylül 2025 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 23:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"BU SADECE SAHADAKİLERİN BAŞARISI DEĞİL"

Şota Arveladze, alınan puanın kulübün bütün çalışanlarının emeği olduğunu vurguladı:



"Sezon, sadece futbolcular, hocalar ve sahada olan işlerden başlamıyor. Mutfağından çim sorumlusuna kadar herkesin emeği var. 8 hafta geçti, her hafta transfer oldu. Bu kolay değil. Bu maçtan dolayı değil, genel olarak tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu huzur, bu takımın enerjisi çok önemli."

"AYAKTA KALAN BİR KASIMPAŞA VARDI"

Maçın gidişatına değinen Gürcü teknik adam, kırmızı karta rağmen disiplinli bir oyun sergilediklerini belirtti:

"Maça iyi başladık, boş kaleye atamadık, sonra gol yedik. Karşımızda büyük kalite vardı. 10 kişi kaldık ama yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa gördük. Kalecimiz çok iyiydi. 10 kişiye rağmen ezilmedik, pozisyona da girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

"GENÇLER VE YENİ TRANSFERLER KATKI VERECEK"

Takıma yeni katılan isimlere de dikkat çeken Arveladze, sürecin önemine değindi:

"7 günde 3 maç oynadık. Yeni transferler yavaş yavaş kendilerine geliyor. Birkaç genç oyuncu da süre aldı. Adem oynadı, Tunuslu bir çocuk ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı. Bu ligi hiç tanımıyor ama oynadı. Biz futbolcuların ayakta kalmasını sağlayacağız. Forma girmek, taktik çalışmak önemli. Yeni oyuncuların gelmesiyle çok daha iyi olacağız."

BASIN TOPLANTISI

"ARKA PLANDA GÜZEL İŞLER OLUYOR"

Kendileri için zor bir hafta olduğunu belirten Arveladze, "Maçlar zor geçiyor. Bu şekilde 3 maç oynamak kolay değil. Bu tarz maçlar için çok büyük bir çaba harcanıyor. Arka planda güzel işler oluyor. Takım kazanınca işler güzel oluyor. Mağlup olunca da bu arkadaşlar gözükmüyor. Ben onlara teşekkür ediyorum. Sağlık ekibi, performans hocaları ve mutfaktaki insanlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe ile oynadıkları maça da değinen Arveladze, "Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular aldık. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Çok kısa sürede golü buldular. Küçük bir hatayı affetmediler. Ayakta kaldık. Oyunu bırakmadık. 10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk. Zor bir hafta sonunda hak ettiğimiz puanı aldık. Bu beni mutlu etti. Böyle büyük bir takıma karşı puan almak da değerli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Uzun süre eksik oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÇOCUKLAR AYAKTA KALAYI BİLİYOR"

Takımın maçta 10 kişi kalmasının ardından iyi mücadele ettiğine değinen Gürcü teknik adam, "Keşke bu tarz büyük takımlara karşı bütün oyuncular böyle motivasyona girse. Böylece hocaların işi biraz daha azalıyor. Bu çocuklar, ayakta kalmayı biliyor. Formasyon değişikliklerini düşündük. Sonra çocukları bozmak istemedik. Çocuklar, sahada havasını buldu." şeklinde konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin dün sakatlandığını belirten Arveladze, "Szalai'nin sakatlığı sebebiyle bugün sahada Adem Arous vardı. Onun ilk maçıydı. Kimseyi daha tanımıyor ve 21 yaşında." dedi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.