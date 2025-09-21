Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BU SADECE SAHADAKİLERİN BAŞARISI DEĞİL"
Şota Arveladze, alınan puanın kulübün bütün çalışanlarının emeği olduğunu vurguladı:
"Sezon, sadece futbolcular, hocalar ve sahada olan işlerden başlamıyor. Mutfağından çim sorumlusuna kadar herkesin emeği var. 8 hafta geçti, her hafta transfer oldu. Bu kolay değil. Bu maçtan dolayı değil, genel olarak tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu huzur, bu takımın enerjisi çok önemli."
"AYAKTA KALAN BİR KASIMPAŞA VARDI"
Maçın gidişatına değinen Gürcü teknik adam, kırmızı karta rağmen disiplinli bir oyun sergilediklerini belirtti:
"Maça iyi başladık, boş kaleye atamadık, sonra gol yedik. Karşımızda büyük kalite vardı. 10 kişi kaldık ama yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa gördük. Kalecimiz çok iyiydi. 10 kişiye rağmen ezilmedik, pozisyona da girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum."
"GENÇLER VE YENİ TRANSFERLER KATKI VERECEK"
Takıma yeni katılan isimlere de dikkat çeken Arveladze, sürecin önemine değindi:
"7 günde 3 maç oynadık. Yeni transferler yavaş yavaş kendilerine geliyor. Birkaç genç oyuncu da süre aldı. Adem oynadı, Tunuslu bir çocuk ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı. Bu ligi hiç tanımıyor ama oynadı. Biz futbolcuların ayakta kalmasını sağlayacağız. Forma girmek, taktik çalışmak önemli. Yeni oyuncuların gelmesiyle çok daha iyi olacağız."
BASIN TOPLANTISI
"ARKA PLANDA GÜZEL İŞLER OLUYOR"
Kendileri için zor bir hafta olduğunu belirten Arveladze, "Maçlar zor geçiyor. Bu şekilde 3 maç oynamak kolay değil. Bu tarz maçlar için çok büyük bir çaba harcanıyor. Arka planda güzel işler oluyor. Takım kazanınca işler güzel oluyor. Mağlup olunca da bu arkadaşlar gözükmüyor. Ben onlara teşekkür ediyorum. Sağlık ekibi, performans hocaları ve mutfaktaki insanlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.
"KALİTELİ OYUNCULARI VAR"
Fenerbahçe ile oynadıkları maça da değinen Arveladze, "Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular aldık. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Çok kısa sürede golü buldular. Küçük bir hatayı affetmediler. Ayakta kaldık. Oyunu bırakmadık. 10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk. Zor bir hafta sonunda hak ettiğimiz puanı aldık. Bu beni mutlu etti. Böyle büyük bir takıma karşı puan almak da değerli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Uzun süre eksik oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
"BU ÇOCUKLAR AYAKTA KALAYI BİLİYOR"
Takımın maçta 10 kişi kalmasının ardından iyi mücadele ettiğine değinen Gürcü teknik adam, "Keşke bu tarz büyük takımlara karşı bütün oyuncular böyle motivasyona girse. Böylece hocaların işi biraz daha azalıyor. Bu çocuklar, ayakta kalmayı biliyor. Formasyon değişikliklerini düşündük. Sonra çocukları bozmak istemedik. Çocuklar, sahada havasını buldu." şeklinde konuştu.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin dün sakatlandığını belirten Arveladze, "Szalai'nin sakatlığı sebebiyle bugün sahada Adem Arous vardı. Onun ilk maçıydı. Kimseyi daha tanımıyor ve 21 yaşında." dedi.