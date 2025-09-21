Şota Arveladze'den yeni transferler için açıklama!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"BU SADECE SAHADAKİLERİN BAŞARISI DEĞİL"



Şota Arveladze, alınan puanın kulübün bütün çalışanlarının emeği olduğunu vurguladı:

Maçın gidişatına değinen Gürcü teknik adam, kırmızı karta rağmen disiplinli bir oyun sergilediklerini belirtti:Takıma yeni katılan isimlere de dikkat çeken Arveladze, sürecin önemine değindi:Kendileri için zor bir hafta olduğunu belirten Arveladze,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile oynadıkları maça da değinen Arveladze,değerlendirmesinde bulundu.Takımın maçta 10 kişi kalmasının ardından iyi mücadele ettiğine değinen Gürcü teknik adam,şeklinde konuştu.Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin dün sakatlandığını belirten Arveladze,dedi.