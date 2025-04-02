Soner Tolungüç: "Buraya kadarmış"

İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynadıkları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Soner Tolungüç: 'Buraya kadarmış'
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02 Nisan 2025 00:40
İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

 Soner Tolungüç, alan kapatarak, hızlı hücumlar ve savunma arkasına koşularla skor bulmak istediklerini, ancak mücadeleden yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Yedikleri golden sonra morallerinin bozulduğunu dile getiren Tolungüç, "En azından maçın içerisinde kalmak istedik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Daha sonra birkaç değişiklik yaparak oyuna tekrar ortak olmak istedik. Bizim için yeterli olmadı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İskenderunspor olarak buraya kadarmış. Konyaspor'a da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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