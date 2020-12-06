Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasındaki penaltı pozisyonunda art arda iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kalan Serdar Aziz bu alanda zirvede yer aldı.



30 yaşındaki futbolcu, 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumuna geldi.



Bu sezon oynadığı 7. maçta ilk kez oyundan ihraç edilen Serdar Aziz, 14 yıllık kariyerinde 8 kez oyundan ihraç edildi.



