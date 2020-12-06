Son 14 yılın kırmızı kart lideri: Serdar Aziz

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Süper Lig'de son 14 yılda en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Son 14 yılın kırmızı kart lideri: Serdar Aziz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2020 20:43
Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasındaki penaltı pozisyonunda art arda iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kalan Serdar Aziz bu alanda zirvede yer aldı.

30 yaşındaki futbolcu, 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumuna geldi.

Bu sezon oynadığı 7. maçta ilk kez oyundan ihraç edilen Serdar Aziz, 14 yıllık kariyerinde 8 kez oyundan ihraç edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için