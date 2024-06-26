Sofyan Amrabat, Galatasaray'ı bekliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Geçen yıl Manchester United'ın yolunu tutan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, bu kez Galatasaray'ın kendisini tercih etmesini bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sofyan Amrabat, Galatasaray'ı bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 10:17
Listedeki orta sahalarla birer birer görüşen Galatasaray'da, Sofyan Amrabat ismi biraz arka planda kalmış durumda. Fakat sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla irtibatı koparmıyor.

Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce görüşülürken; daha sonra diğer alternatiflere gidildi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen yıldan farklı olarak Amrabat'tan daha değişik profil istediği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Listede arka planda kalan Ambarat ise Galatasaray'dan teklif bekliyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakan fakat son anda ManU resmi teklif yapınca rotayı Ada'ya kıran 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Galatasaray'ın kendisini tercih etmesini bekliyor.



10 MİLYON EURO İSTİYOR

Amrabat'ın kulübü Fiorentina ise tecrübeli orta saha için 10 milyon euro bonservis bekliyor. Aslan, önümüzdeki günlerde bu transferde atağa kalkabilir. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery