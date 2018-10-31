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Sivasspor'a Bodrum şoku! Süper Lig'den 3. takım...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Sivasspor, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrumspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Kaynak: Sporx.com
Sivasspor'a Bodrum şoku! Süper Lig'den 3. takım...
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31 Ekim 2018 15:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor! 4. tur maçında 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, sahasında Süper Lig takımı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada kendi kalesine Sergiy Rybalka ve 82. dakikada Cem Ekinci'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise 90+4. dakikada Aroune Kone kaydetti.

ERZURUM, BURSA VE SİVAS...

Sivasspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda veda eden Süper Lig takım sayısı 3'e çıktı. Sivasspor'dan önce Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

ALANYA DEPLASMANDA RAHAT

Öte yandan bir diğer Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda Altındağ Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

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