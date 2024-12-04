Sivasspor'un idmanı yarıda kaldı! İşte nedeni

Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesi yaptığı idman olumsuz hava şartları nedeniyle yarıda kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un idmanı yarıda kaldı! İşte nedeni
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04 Aralık 2024 17:13
Son güncelleme 04 Aralık 2024 17:30
Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesi yaptığı antrenman olumsuz hava şartları nedeniyle tamamlanamadı.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada, idmanın olumsuz hava şartları sebebiyle 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Sivasspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerimizde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

8 Aralık Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Sivasspor'un, 24 Kasım'da evinde oynadığı Kasımpaşa maçı da kötü hava şartları sebebiyle 18 dakika geç başlamıştı.


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