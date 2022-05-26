Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitti

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası'nı, final maçında Yukatel Kayserispor'u yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.



Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.



Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.



Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.



UEFA Avrupa Ligi biletini aldı



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.



Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ