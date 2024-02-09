Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti
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09 Şubat 2024 21:37
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hüseyin Arslan'ın 91 numaralı formayı giyeceği ve yarın şehre gelerek kırmızı-beyazlı ekibe dahil olacağı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Arslan'a 'Sivasspor'umuza hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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