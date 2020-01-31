Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e hareket etti.Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.