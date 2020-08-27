Sivasspor, Fransa'dan kanat aldı!

Sivasspor, Angers'ten 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Casimir Ninga'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Haber; AA
Sivasspor, Fransa'dan kanat aldı!
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27 Ağustos 2020 23:09
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Casimir Ninga'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı kulüpte olması kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. 

17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçtiğimiz sezon da SCO Angers forması giydi.

Sivasspor, daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.

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