Sivasspor'da Rıza Çalımbay'a sert eleştiri

Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetime sitemli konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı eleştirdi.



Çalımbay'ın transfer politikasını eleştiren Sarılar, "Daha sezon başındayken hocamız, 'Transferler gelmedi, 10 transfer lazım.' şeklinde kamuoyu yarattı ve bu statta ilk defa 'Yönetim istifa' sesi geldi. Çünkü hocanın konuşmalarından geldi." ifadelerini kullandı.



Sarılar, Çalımbay'ın ligin ilk haftalarında "Daha görev almayacağım." şeklindeki açıklamalarını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bu doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşür? Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basına da biz konuşmadık, demeç vermedik. Bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum, artık yeter. 'Benden iyi Sivassporlu yok.' diyor, fiyat konusunda 20 günde anlaşıyoruz. Bu sene feda senesi. Hocamıza yine teklif yapacağız. İnşallah o teklifi kabul eder. Eğer biz devam edersek, ben devam etmeyi de düşünmüyorum."



Takımın yaşlı olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Sarılar, kadronun teknik direktör Çalımbay tarafından oluşturulduğunu dile getirdi.



Sarılar, sosyal medyadaki eleştirilerin de kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.



