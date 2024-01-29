Sivasspor Antrenörü: 'Hakkımızı Bülent Uygun savunacak'

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.Mahir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki güzel bir maç olduğunu belirtti.Üç günde bir maç oynadıklarını aktaran Mahir,dedi.Karşılaşmanın ilk yarısında topla daha çok buluştuklarını aktaran Mahir,diye konuştu.Mahir, rakiplerinin yaptığı değişikliklere göre kendilerinin de değişikliğe gittiğini anlatarak,ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın hakemi hakkında da değerlendirmede bulunan Mahir, şunları kaydetti: