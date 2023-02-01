Sivasspor'a Yatabare'den kötü haber!

Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin sol dizinde bağ yaralanması olduğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a Yatabare'den kötü haber!
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01 Şubat 2023 19:15
Sivasspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Coredon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan n Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 61. dakikasında sol dizine darbe alan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mustapha Yatabare'de, bugün yapılan kontrollerde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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