Sivas maç öncesi Galatasaray taraftarına müjde

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi deplasman tribününde 1000 kişilik ekstra kontenjan açıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivas maç öncesi Galatasaray taraftarına müjde
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08 Aralık 2024 12:02
Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi deplasman tribününde 1000 kişilik ekstra kontenjan açıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16.00'da oynayacağımız N. G. Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarımıza 1000 kişilik yeni kontenjan açılmıştır."
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