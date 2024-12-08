Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi deplasman tribününde 1000 kişilik ekstra kontenjan açıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16.00'da oynayacağımız N. G. Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarımıza 1000 kişilik yeni kontenjan açılmıştır."
Sivas maç öncesi Galatasaray taraftarına müjde
Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi deplasman tribününde 1000 kişilik ekstra kontenjan açıldığını açıkladı.
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08 Aralık 2024 12:02
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