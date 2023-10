Sinan Kaloğlu, ilk 8 haftadan memnun

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig'de ilk 8 haftada topladıkları 14 puandan ve oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.



Sinan Kaloğlu ile sportif direktör Emrah Yıldız, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.



Ligin ilk 8 haftasını değerlendiren Kaloğlu, "Oynadığımız futbol, geldiğimiz nokta, fikstüre göre aldığımız puanlar, bana göre iyi puanlar. Fikstür gereği play-off'a, şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştık. Maçlarımızın çoğundan iyi sonuçla ayrıldık. Bizim adımıza her şey iyi gidiyor. Geliştirmemiz gerekenler de var, normal. Ama genel olarak ilk 8 haftaya baktığımızda iyi puan topladık, iyi bir mücadele ortaya koyduk." diye konuştu.



Sezona diğer takımlara göre dezavantajlı başladıklarına işaret eden Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz, geçen sezon zorlu bir süreci geçirdik ve ardından bir seçim dönemi oldu. Değerli başkanımız Niyazi (Akdaş) Bey, birçok konuda yalnız kaldı. Seçim süreci, transfer dönemine, yapılanmaya denk geldi. Ama biz bu dönemi çok iyi atlattık. Geçen sezondan 18-19 oyuncu kadromuzdan ayrıldı. Bu sezon 13 oyuncu transfer ettik. Geçen sezondan kalanlarla bir takım oluşturduk. Kulübümüzün bütçesine uygun oyuncuları kazandırmaya çalıştık. Yeni bir takım kurduk. Lige 3'lü sistemle başladık, zorlu rakiplere karşı ilk 4 maçta 1 gol yedik. Lige iyi bir giriş yaptık. Eyüpspor maçı biraz üzücü oldu ama oyun anlamında beni tatmin etti. Gerçekten iyi oynadık, şanssız bir maç oldu. Bandırmaspor maçı da bizim için üzücü oldu, 9 kişi kaldık. Futbolun içinde bunlar var, tekrar toparlanmasını bildik. Şanlıurfaspor galibiyetiyle ivmelenmemiz tekrar başlamış oldu."



İlk 8 haftada 22 futbolcunun şans bulduğunu dile getiren Kaloğlu, "Takımın içindeki rekabetle iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Önce kendimizi iyi analiz ediyoruz. Haftadan haftaya stratejimiz, saha içi dizilişimiz değişiyor. Biz rakiplere ve kendimize göre hareket ediyoruz. İlk yarıda 9 maç kaldı. Alabileceğimiz en yüksek puanlarla play-off grubunun içinde, hatta daha da yukarılarda olmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapıya her zaman önem verdiğinin altını çizen Kaloğlu, alt yaş kategorilerinden iki oyuncuyu, haftanın belirli günlerinde A takım antrenmanına dahil ettiklerini belirtti.



Sinan Kaloğlu, TSYD Ankara Kupası'nın ertelenmesiyle ilgili soruya, "Planlarımızı bu maçı oynamak için yapmıştık. Bizimle hazırlık maçı oynamak isteyen başka takımlar da vardı. Bizim için de sürpriz oldu. Kendi aramızda da bir hazırlık maçı yaptık. Futbolun içinde bu tip durumlar olabiliyor. Emre (Belözoğlu) hocayı yakından tanırım, arkadaşımdır. Böyle bir kelime kullanmamıştır diye düşünüyorum. Geçen sene Başakşehir'in hocasıydı, ben de Altay'ın hocasıydım, hazırlık maçı yapmıştık. Detayını bilmiyorum ama bana söylenen sahanın bakımıyla alakalı bir durumdu." yanıtını verdi.



İsrail'in saldırılarını kınadı



Kaloğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Maalesef Filistin'de olan olaylarla alakalı çok üzgünüz. Dün hastane bombalanması oldu. Kesinlikle kınıyorum, çok üzüldük. Bu saldırının bir an önce bitmesini istiyorum. Dünyanın bu konuda biraz sessiz kaldığını görüyorum. Birlikte hareket edip, bu tip vahşeti, katliamları sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Duygulanmamak, vicdan azabı çekmemek elde değil." ifadelerini kullandı.