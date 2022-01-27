Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da iç piyasada yoğun bir hareketlilik söz konusu. Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş de Çotanaklar'ın listesinde üst sıralardaki isimler. Yönetim bu oyuncuları da ivedilikle takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor.



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor 'dan Yunus Mallı'yı istediklerini söyledi.



Kayserispor'a giden Abdülkadir Parmak için de girişimleri olduğunu vurgulayan başarılı hoca, "Ancak oyuncu Kayseri'yi seçti. Yunus Mallı konusunda isteğimiz var. Trabzonspor'un kararını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.





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