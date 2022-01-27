Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'ta talip var

Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya'ta talip var
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27 Ocak 2022 12:14
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da iç piyasada yoğun bir hareketlilik söz konusu. Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş de Çotanaklar'ın listesinde üst sıralardaki isimler. Yönetim bu oyuncuları da ivedilikle takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor 'dan Yunus Mallı'yı istediklerini söyledi.

Kayserispor'a giden Abdülkadir Parmak için de girişimleri olduğunu vurgulayan başarılı hoca, "Ancak oyuncu Kayseri'yi seçti. Yunus Mallı konusunda isteğimiz var. Trabzonspor'un kararını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

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