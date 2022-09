Sinan Bolat'tan milli takım eleştirilerine yanıt!

Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda kadro tartışmalarının her zaman olacağını, milli takıma çağrıldığı zamanlarda kendisine yapılan eleştirileri de normal karşıladığını söyledi.



Belçika'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını cevaplayan Sinan, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.



Westerlo'nun ortaya koyduğu vizyona inandığı için transfer teklifini kabul ettiğini belirten deneyimli kaleci, "Hasan Çetinkaya abi ve Oktay Ercan Başkan'la güzel görüşmelerimiz oldu. Kulübün hedeflerini bana anlattılar. Hocamızla da beraber oturduğumuzda samimi bir ortam oluştu. Bu projenin içinde olmamı istediler, ben de bu projeye çok inandığımdan Westerlo'yu seçtim. Westerlo adına hedeflerimiz çok büyük. Bu sene birinci lige çıktık. İlk hedefimiz ligde kalmayı en kısa sürede garantilemek. Daha büyük hedeflerimiz de var. İyi sonuçlar alıp ilerleyen dönemde Avrupa kupaları ve şampiyonluk hedeflerimiz de bulunuyor." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'den de transfer teklifi aldığını açıklayan Sinan Bolat, "Yaz aylarında birkaç isteyen takım oldu. Oktay Başkan'ımız ve Hasan abi bana güvenlerini aktardılar, ben de onlara güvendim ve buradayım. Beni isteyen takımların adları yeterince medyada çıktı. O takımlardan da resmi teklifler aldım ama tercihim Westerlo'dan yana oldu. Burada çok mutluyum. İnşallah yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



- "İlk hedef EURO 2024"



A Milli Futbol Takımı'na da değinen Sinan Bolat, ekibin genç kadrosuyla iyi bir yolda olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:



"Milli takım gayet iyi gidiyor. C Ligi'nde olabiliriz ama sonuçta o maçların da oynanması ve kazanılması gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah gruptan da birinci çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki ilk hedefimiz EURO 2024. Tüm çalışmalarımız buna yönelik. Bu iyi serüveni devam ettirip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz."



Deneyimli file bekçisi, milli takımın aday kadrolarıyla ilgili zaman zaman eleştiriler yapıldığı ve kendisinin de çağrıldığında eleştirilere maruz kaldığının hatırlatılması üzerine, "Futbol içinde bu tartışmalar normaldir. Kimseyi memnun edemezsiniz, bu kadro açıklandığı her zaman böyledir. Bir kesim doğru bulur, bir kesim doğru bulmaz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunun önüne geçemezsiniz. Buna kulak asmamak gerekiyor. Eleştiriler normaldir." şeklinde ifadeler kullandı.



- "Türkiye'de çok yetenekli kaleciler var"



Türkiye'de milli takıma faydalı olacak yetenekli kalecilerin olduğunu vurgulayan Sinan Bolat, şunları kaydetti:



"Sadece milli takımda değil Türkiye ligine baktığımızda çok yetenekli kalecilerimiz var. İsimleri bellidir, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır... İlerleyen zamanlarda inşallah Uğurcan ve Altay da en kısa zamanda Avrupa'da bizi temsil ederler. Hepsi birbirinden yetenekli ve milli takıma da çok faydalı olacaklarını düşünüyorum. Avrupa'da oynamam bana çok şey kattı. Dört yaşımdan bu yana Avrupa'dayım, burada büyüdüm. Buraya çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Burada mutluyum, kariyerime baktığınızda en uzun süreyi Belçika'da geçirdim, inşallah böyle devam eder."



Uğurcan ve Altay ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Sinan, "Onlara elimden gelen yardımı göstermeye, tecrübemi kardeşlerime aktarmaya çalışıyorum. Aramız çok iyi. Sürekli konuşuyoruz. Onların soruları olunca bana iletiyorlar, ben de elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Kuntz'un oyuncularla iletişimi çok iyi"



Teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takımda başarılı olacağına inandığını aktaran deneyimli kaleci, "Stefan Kuntz, belirli ismi olan bir hoca. Almanya 21 Yaş Altı Takımı'nda genç oyuncularla çalışmış, o tecrübesi olan bir isim. Kadromuza baktığınızda da çok genç oyuncularımız var. Oyuncularla iletişimi çok iyi. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



- "Süper Lig'de favoriyi söylemek için erken"



Süper Lig'deki rekabeti de değerlendiren Sinan Bolat, "Şu an bir favori söylemek için erken. Ligin başındayız. Tüm takımlar arayış içinde, doğru formasyon ve doğru oyuncuları bulmaya çalışıyorlar. Favoriyi söylemek için erken ama transferlere bakınca çok iyi transferler yapıldı. İyi bir lig olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Sinan, son olarak beğendiği kalecileri ise, "Beğendiğim kaleciler Buffon, eskilere baktığımızda Casillas, Van der Saar, şu anda ise Neuer her zaman ön plandadır." şeklinde açıkladı.





