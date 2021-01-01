Shumpert: "LeBron, Miami'ye giderek basketbolu mahvetti!"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2010'da Miami Heat'e gidişinin "basketbolu mahvettiğini" söyledi.



LeBron'un ikinci Cleveland Cavaliers döneminde takım arkadaşı olan Shumpert, 'Bootleg Kev' isimli podcast'te James'in 2010'da Miami'ye hakkında konuştu ve bu olayın basketbolu mahvettiğini düşündüğünü açıkladı:



"LeBron basketbolu mahvetti. Daha iyi hale getirdiğini sanmıştı, ama onu da anlıyorum. Ben şahsen, NBA'i olduğunu düşündüğüm sadakat için severdim. Ama LeBron bu dördüncü duvarı yıkarak takım sahiplerininin bazen saçmaladığını gösterdi ve 'biz istediğimizi yapacağız' dedi.



Kesinlikle harika bir iş hamlesi, ancak dışarıdan baktığınızda, bir sürü insanın takım sahipleri ve takaslardan bahseden tweet'ler attığını görüyorsunuz. Aslında kimsenin bunlar hakkında konuşmaması gerekirdi. Eskiden herkes sadece takıma ve maçlara odaklanırdı."



