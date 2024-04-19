Shevchenko'dan görülmemiş karar: Hakemlere yalan testi!

Ukrayna Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı efsane futbolcu Andriy Shevchenko, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Shevchenko'dan görülmemiş karar: Hakemlere yalan testi!
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19 Nisan 2024 13:30
Son güncelleme 19 Nisan 2024 13:32
Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı olan Andriy Shevchenko görevinin ilk aylarında tartışma yaratacak bir karara imza attı. Eski yıldız oyuncu Shevchenko hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı.

"YALAN MAKİNESİ ÖNEMLİ!"

Konu hakkında The Athletic'e konuşan Shevchenko "Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BAŞARISIZ OLAN İHRAÇ EDİLECEK"

Testte başarısız olanlar hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan kararı eleştirerek "Bu çok fazla kontrol" dedi.

YALAN MAKİNESİ TESTİ NEDİR?

Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor.

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