NBA efsanesi Shaquille O'Neal, yaklaşmakta olan NBA Draftı'nın en dikkat çeken oyuncusu Victor Wembanyama'nın ligdeki geleceği hakkında şüpheci olduğunu söyledi.



NBA'in yeni yüzü olarak lanse edilen Fransız yıldız Wembanyama'nın, 2023 NBA Draftı'nda tartışmasız birinci sıradan seçilmesi öngörülüyor.



Sportscasting ile yaptığı özel bir röportajda görüşlerini paylaşan Shaq, Wembanyama'nın NBA'deki gerçek potansiyeli konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı:



"Biraz şüpheliyim, çünkü bu 'highlight' videolarının hem iyi hem de kötü yanları var. Bu videolarda her zaman oyuncunun yaptığı iyi şeyleri gösterirler. Ben bu çocuğun komple bir maçta neler yaptığını görmek istiyorum. Uzun ama pek kalıplı değil. Şu sıralar kaslarını geliştiriyor, fakat o kadar güçlü değil. Şutu var, top sürebiliyor, bunların hepsini yapabiliyor.



Ama şu ana dek videolarda sadece smaç bastığı ve şut attığı anları gördüm. Çok fazla sırtı dönük oyun hareketi görmedim mesela. Bu tür şeyleri pek görmedik. Fransa'da bir yıldız olabilirsiniz, fakat buraya geldiğinizde, kesinlikle her şeye baştan başlamalısınız. Pek çok adam bu şekilde heyecanla bekleniyor fakat bazıları beklenenleri karşılasa da, bazıları karşılayamıyor. Bu yüzden ben de Charles gibi şüpheci tarafta olacağım."



Barkley, "NBA on TNT" programında Wembanyama'nın kendisini kanıtlayana kadar NBA'de bir yıldız olarak görülmeyeceğini açıklamıştı.





