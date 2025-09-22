Shakhtar Donetsk, lider Dinamo Kiev'i yakaladı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı konuk etti.



Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.



Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.