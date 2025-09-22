22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
1-031'
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-270'
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Shakhtar Donetsk, lider Dinamo Kiev'i yakaladı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 22 Eylül 2025 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Shakhtar Donetsk, lider Dinamo Kiev'i yakaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı konuk etti.

Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı. 

Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 16 1 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 9 5 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.