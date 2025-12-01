Golden State Warriors, sezon başında kadroya katıp daha sonra yollarını ayırdığı deneyimli şutör Seth Curry ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Curry pazartesi günü Warriors ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalayacak.Geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets forması giyen 34 yaşındaki Curry, 68 maçta 6.5 sayı ve 1.7 ribaunt ortalamalarının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden %45.6 isabet oranıyla oynamıştı.Kariyerinde Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn ve Charlotte formalarını giyen Curry, toplam 550 maçta 10.0 sayı ortalaması ve %43.3 üç sayı isabet oranıyla ligin en istikrarlı şutörlerinden biri olarak öne çıkıyor.