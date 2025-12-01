01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Seth Curry, Warriors ile sezonun kalanı için anlaştı

Golden State Warriors, sezon başında kadroya katıp daha sonra yollarını ayırdığı deneyimli şutör Seth Curry ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor.

calendar 01 Aralık 2025 11:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Seth Curry, Warriors ile sezonun kalanı için anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors, sezon başında kadroya katıp daha sonra yollarını ayırdığı deneyimli şutör Seth Curry ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Curry pazartesi günü Warriors ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets forması giyen 34 yaşındaki Curry, 68 maçta 6.5 sayı ve 1.7 ribaunt ortalamalarının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden %45.6 isabet oranıyla oynamıştı.


Kariyerinde Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn ve Charlotte formalarını giyen Curry, toplam 550 maçta 10.0 sayı ortalaması ve %43.3 üç sayı isabet oranıyla ligin en istikrarlı şutörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.