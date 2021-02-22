Serhat Akın: "Yarın çok geç, bugün Daum"

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın, Christoph Daum'un takımın başına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com
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Serhat Akın: 'Yarın çok geç, bugün Daum'
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22 Şubat 2021 00:05
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından flaş paylaşımlarda bulundu.

Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Galatasaray maçından sonra belki yarın geç olabilir dedim! Biz inanıyoruz hocamıza dendi,ben yine diyorum yarın çok geç, bugün Daum." dedi.

Erol Bulut'un değişikliklerini eleştiren eski futbolcu, "Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Omuz silken adam bir de her çıkan oyuncu trip atıyor bir şeyler söylüyor. Bence icerde çok çiddi sorunlar var." ifadelerini kullandı." diye konuştu.

Serhat Akın ayrıca, "Futbolu bıraktıktan sonra Taraftar olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum." mesajını yolladı.



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