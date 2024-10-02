Serhat Akın'a saldıranların ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'daki Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler mahkemede olayı tek tek anlattı. Silah kullanan ise itiraf etti.İşte şüphelilerin mahkemede anlattıkları.Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz; "" ifadelerini kullandı.Osman ile beraber motosikleti temin etmek üzeri bir konuma gittik diyen Ozan Dalmaz; "r" dedi.Olayda motor kullanan Osman Mukan ise ifadesinde; "" diye ifade verdi.İriş Torun ise verdiği ifadede; "" dedi.Olayda Parayı şüphelilere elden teslim eden Yunus Görecek ise verdiği ifadede şunları söyledi; "" dedi.Olayda gözcülük yaptığı öne sürülen taksici Eyüp Üzer ise ifadesinde; "" dediği öğrenildi.