03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

Sergen Yalçın: "Öfkem hakeme değil Orkun'a!"

Sergen Yalçın'ın toplantıda Serdal Adalı'ya, "Maçtan 7 dakika önce kontrolsüz hareketler için herkesi uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı" dediği öğrenildi.

calendar 04 Kasım 2025 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın: 'Öfkem hakeme değil Orkun'a!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalıp Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yalçın'ın, Adalı ile yaptığı konuşmada, "Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"İSTEMEDİĞİN OYUNCULARI GÖNDERECEĞİZ"


Adalı'nın da hocayı sakinleştirerek, "Merak etme devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Bu takım yeniden ayağa kalkacak. Ocak ayında senin istemediğin oyuncuları gönderip onay verdiğin oyuncuları transfer edeceğiz" dediği belirlendi.

Yönetimin şimdiden transfer çalışmalarına başladığı da gelen haberler arasında.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.