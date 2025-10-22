22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
2-059'
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-145'
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
1-159'
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0DA

Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in erteleme haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLAR BİZİ ÇOK ZORLUYOR"

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından telafi etmek istediklerini belirterek, "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Futbol zor bir oyun ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Performanslar, mücadele, istenen oyun olmadığında diğer taraf oyunu oynuyor. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz var. Bu maçlar bizi çok zorluyor. Hazır olmayan, sakatlıktan çıkan oyuncular var. Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz bugün. Zor bir deplasman, zor bir oyun olacak diye düşünüyorum, izleyip göreceğiz hep birlikte." ifadelerini kullandı.

KADRO TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA 

Kadro tercihi hakkında da konuşan Yalçın, rotasyona gittiğini vurguladı:

"Çok sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Performans alamadığımız bölgelerdeki oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Performans veremeyince, bekleyen oyuncularla devam ediyoruz. Bölgelere göre oyuncu arıyoruz biraz da. Umarım bugün iyi olur."

1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 9 5 1 3 14 11 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 13 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
