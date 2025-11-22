Sergen Yalçın'dan flaş kamp kararı!

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan olumsuz atmosferi dağıtmayı hedefleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Samsunspor mücadelesi öncesinde önemli bir karara gidiyor.
SERGEN YALÇIN'DAN KAMP KARARI
Tecrübeli hoca, bugün gerçekleştirilecek idmanın ardından takımı kampa alarak oyuncuların tamamen maça konsantre olmasını sağlayacak.
Siyah-beyazlılar, ligde iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayınca eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yalçın ve ekibi, taraftarın da desteğiyle, Samsunspor'u yenerek hem moral bulmayı hem de kulüp çevresindeki karamsar havayı tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Takım içinde motivasyonu yükseltmeye çalışan Sergen Yalçın'ın, karşılaşma öncesinde oyuncularla birebir görüşmeler yaptığı, özellikle hücum hattından daha fazla sorumluluk beklendiğini aktardığı ifade ediliyor.
Kritik maçın, Beşiktaş'ın sezonun geri kalanındaki havasını belirleyebileceği yorumları da yapılıyor.
