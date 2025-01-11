Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 23:02
Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

"ALİ KOÇ BENİMLE NİYE GÖRÜŞSÜN!"

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla. Çok ahlaksızca haberler yapılıyor. En azından inandırıcılığı olan haberler yapın." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE YALANLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır." ifadeleri kullanılmıştı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery