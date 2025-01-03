Serdar Topraktepe: 'Başkana hediye verelim'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligdeki son 8 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik alırken sadece 1 kez kazanabilen Kartal, dişli rakibi Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.
Yeni yılın ilk randevusunda kritik bir 3 puan mücadelesi verecek siyah-beyazlılarda geçtiğimiz pazar günü göreve seçilen yeni Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu da ilk sınavlarına çıkacak. Beşiktaş'ın zorlu karşılaşmayı kazanarak 2025'e 3 puanla girmesi halinde Başkan Adalı ve yönetim kurulu da ilk maçlarında galibiyetle tanışacak.
Kartal ligdeki son 8 maçta Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor ve Alanyaspor'la berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım tek galibiyetine ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında imza attı.
"BAŞKANA HEDİYE VERELİM"
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Yeni yılın ilk maçında Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetime galibiyet hediye etmek zorunda olduklarına vurgu yapan Topraktepe'nin oyuncularından en iyi şekilde mücadele etmelerini istediği bildirildi.
Başkan Adalı ve yöneticiler kritik deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak. Kafileyle Rize'ye giden Adalı ve idareciler maçı tribünden takip edecek.
Yeni yılın ilk randevusunda kritik bir 3 puan mücadelesi verecek siyah-beyazlılarda geçtiğimiz pazar günü göreve seçilen yeni Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu da ilk sınavlarına çıkacak. Beşiktaş'ın zorlu karşılaşmayı kazanarak 2025'e 3 puanla girmesi halinde Başkan Adalı ve yönetim kurulu da ilk maçlarında galibiyetle tanışacak.
Kartal ligdeki son 8 maçta Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor ve Alanyaspor'la berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım tek galibiyetine ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında imza attı.
"BAŞKANA HEDİYE VERELİM"
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Yeni yılın ilk maçında Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetime galibiyet hediye etmek zorunda olduklarına vurgu yapan Topraktepe'nin oyuncularından en iyi şekilde mücadele etmelerini istediği bildirildi.
Başkan Adalı ve yöneticiler kritik deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak. Kafileyle Rize'ye giden Adalı ve idareciler maçı tribünden takip edecek.