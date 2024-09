Serdar Gürler: 'Beni taraftarın önüne attılar'

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Serdar Gürler, Skorer'e açıklamalara bulundu. Serdar Gürler, kendi performansından Süper Lig'deki mücadeleye kadar birçok konuya değindi.Serdar Gürler'in açıklamaları şu şekilde:Biz sezona biraz erken başladık. 3 tane ön eleme oynadık. Camiamız, oyuncularımız ve teknik ekip için çok iyi geçti. Hedeflerimizden biri gruplara kalmaktı. Biz bunu tamamladık ve keyif vererek başladık. Saha içinde saha dışında inanılmaz keyif alıyoruz. Temennimiz böyle devam etmek ve edecek de. Çalışanlara Allah veriyor. Bu grupla, bu azimle, bu teknik ekiple çalışmaya devam edersek geçen seneki gibi, bizim için bu senenin farklı olacağına kalbimle inanıyorum.Kendimi çok iyi hissediyorum. Tüm takım olarak sezona çok iyi başladık. Bireysel olarak ise geçen seneden kendimi yüzde yüz daha iyi hissediyorum. Daha fit hissediyorum ve bu da sahaya yansıyor zaten. Bu yüzden mutluyum.Geçen seneden yeni hocamız geldikten sonra, kendimizi hocaya ispat etmek istedik tabii. Onların uyguladığı programa uyan çalışkan birisiyim. Ve verdikleri programlardan çok zevk alıyorum. Ben deparcı bir oyuncu olduğum için onun üzerine daha çok çalışıyorum. Bu da sahaya yansıyor. Hocalarıma gerçekten çok teşekkür ederim. Beni başka birine dönüştürdüler şu an.Çağdaş hocanın gittiği kulüplerde oynattığı futbolu hala oynuyorlar. Kayseri'de, Alanyaspor'da bize yansıttığı oyunu onlarda da yapmaya başlamıştı ama süresi daha kısaydı. Ancak hala oyunu devam ettiriyorlar. İlk geldiği haftalar ona biraz çektirdik. Bizim de bir oyun sistemimiz vardı hemen adapte olamadık. İlk 10 haftayı boş geçtik. 10. haftadan sonraki bu sürece kadar gözümüz kapalı kimin nerede olduğunu, kimin ne yapacağını, kimin nereye gideceğini inanılmaz iyi biliyoruz. Bize bunu haftanın 5 antrenmanın 4'ünde çalıştırıyor. Çağdaş hocanın burada futbol haricinde bize kattığı birçok şey var. Aile ortamını yaratması, oyuncularla ağabey hoca ilişkisi, gerektiğinde oyuna katılıp bizle oynaması. Bu sene bir kez oyuna katıldı. Görmeye değerdi. Hocaya da söyledim. Bu kadar temiz ayak olduğunuzu bilmiyordum diye. İdmanlarda çok büyük keyif alıyoruz. Hocalarımızı tüm oyuncu grubu seviyor. Onlar da bizi öyle. Bu ilişkiyi daha önce 2 kişi de görmüştüm. Biri Çağdaş Atan diğeri de İlhan Palut'tu.Futbolun ne getireceği hiçbir zaman belli olmuyor. Ben kendime bir hedef koymuştum hatta başkana söyledim sezon başında. Başkanım da en son biri bana böyle dediğinde hiçbir şey olmamıştı dedi. O yüzden maç maç gideceğiz dedi ve çok haklı. 3 günde 1 maç oynamak fiziken değil ama mental olarak yoruyor. Önümüzde Bodrum maçı var ona odaklandık ve çalışıyoruz.Konyaspor ayrılışı ve Başakşehir'e transferi hakkında da konuşan Serdar Gürler, yaşananları şu şekilde dile getirdi:Benim transferim biraz ani gelişti. Konyaspor'dan gitme gibi bir talebim yoktu. Ben çapraz bağ sakatlığından çıkmıştım. Antalya'da istenmeyen bir konuma gelmiştim. Nereye gidersen git gibi oldu sanki. Ona rağmen ben Antalyaspor'a da para kazandırarak gittim Konyaspor'a. O zaman beni alan bana güvenen kişilere teşekkür ederim Konyaspor'da o halimle beni aldıkları için. Ortada hiçbir şey yoktu. İlhan hocamla konuştuğum zaman Konya'dan ayrılmak istemediğimi belirtmiştim. Kalan sürem de 6 aydı sadece. O ara Başakşehir değil de başka bir kulüpten teklif vardı bana. Ben de hocama gittim söyledim ki böyle bir durum var ama ben burada kalmak istiyorum dedim. Hani yöneticilerle konuşup sözleşme uzatabiliriz gibilerinden. O da tamam oğlum ben de seninle devam etmek istiyorum dedi. 15 gün geçti kimse ne aradı ne sordu. Oradaki bir yönetici bana açık açık menajerin yalan söylüyor dedi. Paranı arttırmak için bunları söylüyorsun dedi. Benim yalan söyleyecek durumum yok. Nereden geldiğim, ne durumda geldiğim ve ne yaptıklarım da belli olduğu için çok üstüne varmadım. Kapıyı kapattım. Sakince gittim. Burada Edin Visca'nın transferinden sonra Selçuk hocanın verdiği öneri ile beraber menajerimle iletişim kurdular. Ben Başakşehir'i duyduğum andan itibaren Konya'nın bana yaptıklarından sonra düşünmeden evet dedim. Bütün bunlar Ahmet Çalık'ın vefatından önce oldu. Ahmet'in cenazesine gitmedi diye söylemler oldu. Halbuki ilk gidenlerden biri benim. Beni Konya taraftarının önüne attılar yaptıkları hatadan dolayı. Ben de taraftara kızmadım hiç bu zamana kadar çünkü hiçbir şey bilmiyorlar. Buraya geldiğim zaman Göksel başkanıma söz verdim. Bu konu hakkında konuşmayacağım diye.Milli Takım'daki oyuncu tercihleri ile ilgili olarak başarılı futbolcu görüşlerini, şu şekilde aktardı:Geçen sene benim için sıkıntılı geçti ama ben en son milli takımda oynadığımda gol attım ve bir daha çağırılmadım. Tabii ki hocalara bir şey demiyorum. Milli takımımızın kadrosuna baktığımızda herkes üst düzey. Bence Başakşehir'de de benden hariç hak eden çok kişi var. Kendi kulübünde oynamayıp da gidip milli takımda oynayan da var. Ben ona kızarım sadece. Kendi kulübünde oynamıyor ama milli takım kadrosunda bulunuyor. Her Türk futbolcunun hayalidir milli takım forması. Önce kendi kulübün ve camian için savaşırsın. İlk isteğin milli takım olur bundan sonra. Ayda 1 milli takım oluyor ve hep aynı kadro. Oynasın oynamasın fark etmiyor. Benim için yanlış olan sadece bu. Bizim takımda 2-3 oyuncu var mesela ama hocanın takdiri tabii ki. Milli kadro bence çok yetenekli ve gelecek vaat eden bir kadro. Ancak bazen de bazı oyuncuların performansına bakıp ödüllendirmeyi bence milli takım hocası göz önünde bulundurmalı. Takdir onun tabii ki. Başakşehir Avrupa'ya gitti. Başakşehir son 24 maçını kaybetmemiş. En çok Türk futbolcu oynayan takımlardan biri. Baktığınız zaman kalecimiz Muhammed gidiyor sadece. Bizim Ömerimiz var, Denizimiz var, Berat var, Berkay var. Oyuncu kalitesi ve potansiyeli de var. Bu olunca insan bekliyor tabii. Kendim için değil ama takım için konuşuyorum. Tüm sitemim buna. Art niyet demiyorum ama bir kitleye odaklanmışlar oradan devam ediyorlar.Son olarak Süper Lig'deki transferlere ve rekabete de değinen Serdar Gürler, "Geçen seneden daha kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum bütün takımlar için. Benim için en çarpıcı transfer Beşiktaş'tan geldi diye düşünüyorum. Beşiktaş geçen seneye göre çok daha iyi ve arzulu. Transferlerin de bunda çok etkisi var. Geçen sene tribünlere baktığınızda full olmuyordu. Bu sene tıklım tıklım dolu. Bu bizi sevindiriyor. Küçükken izlediğimiz Immobile, Edin Dzeko buradalar ve büyük arenalarda oynayan oyunculara karşı oynamak bizim için de motive edici. Onların seviyesine gelmeye başladık oyun kalitesi olarak. Bizim kalitemiz, oyun opsiyonlarımız her şeyimiz mevcut. Uyguladığımız zaman her şey yolunda gidiyor." dedi.