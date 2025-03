Serdar Dursun: 'Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecek'

İran ekiplerinden Persepolis forması giyen Serdar Dursun, "Geçen seneki gibi lig yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gidiyor. Şu an Galatasaray'ın maç fazlası var. Bence son haftaya kadar heyecanlı geçecek" dedi.



Milli futbolcu Serdar Dursun, devre arası transfer döneminde İran ekiplerinden Persepolis'e transfer olmuştu. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, ligde lider Tractor'un 1 puan gerisinde 2'nci sırada bulunuyor. İran ekibi ile çıktığı 5 lig maçında attığı 3 golle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynayan milli futbolcu; İran'daki futbol ortamı, İsmail Kartal, hayatı ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



İran'da her şeyin yolunda olduğunu ifade eden 33 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, "Şu an her şey yolunda. Hoca ile birlikte oraya gittikten sonra iyi bir giriş yaptık. Lideriz, son maçı da kazandık. Gollerimi atıyorum, mutluyum, oynuyorum. Şu an için her şey olumlu. 7 maçımız kaldı. 7'de 7 yaparsak şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.



'BİZ HER MAÇI AŞAĞI YUKARI 50 İLE 100 BİN KİŞİ ARASINDA OYNUYORUZ'



İran'da şampiyonluk yarışı veren takımların seyirci ortalamasının Türkiye'nin çok çok üstünde olduğunu dile getiren Serdar Dursun, "Ligin durumu, şu anda kafaya oynayan 4 tane takım var. Bu dört takımın seyirci ortalaması Türkiye'den çok çok yüksek. Kasımpaşa - Alanyaspor maçına geldim çok çok az taraftar var. Biz her maçı aşağı yukarı 50 ile 100 bin kişi arasında oynuyoruz. Şu anda İran'a bakış açışı kötü olabilir ama İran'ı bilmiyoruz. İran beni çok şaşırttı. Hayat anlamında da futbol anlamında da İran güzel bir ülke. Futbol olarak da gayet kaliteli. Şu an için orayla ilgili olumlu şeyler söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



'İSMAİL HOCA NEREYE GİDERSE GİTSİN İYİ PUANLAR TOPLUYOR'



Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında düşüncelerini paylaşan Serdar Dursun, "İsmail hoca nereye giderse gitsin iyi puanlar topluyor. Geçen sene Fenerbahçe'de 99 puan topladı ve inanılmaz bir rekor kırdı. Geldiğinden beri İsmail hoca açısından çok olumlu gidiyor. 7 maçımız kaldı. Şampiyon olursak tabii ki onun da katkısı olacak" diye konuştu.



'SÜPER LİG'DEKİ YARIŞ SON HAFTAYA KADAR HEYECANLI GEÇECEK'



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının geçen sene olduğu gibi son haftaya kadar süreceğini söyleyen Serdar Dursun, sözlerini şöyle noktaladı:



"Geçen seneki gibi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gidiyor. Şu an Galatasaray'ın maç fazlası var. Bence son haftaya kadar heyecanlı geçecek. Taraftarlar, insanlar için çok güzel.