03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
0-010'
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-483'
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Serdar Dursun: "Fenerbahçe çağırdı, keşke paylaşmasaydım"

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmesi hakkında konuştu.

calendar 03 Aralık 2025 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdar Dursun: 'Fenerbahçe çağırdı, keşke paylaşmasaydım'
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için maça gittiği ve sarı-lacivertli taraftarların koreografisine katıldığı için tep gören Serdar Dursun açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Kocaelispor'da forma giyen futbolcu, taraftarlara yönelik açıklamasında "Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım." dedi.


"KEŞKE PAYLAŞMASAYDIM!"

Açıklamalarına devam eden Serdar Dursun "Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE DE GOL ATMAK İSTERİM"

Serdar Dursun ayrıca "Kimle oynadığımla ilgilenmiyorum, Kocaelispor'un futbolcusuyum. Elimden geleni yapacağım. Benim amacım, Fenerbahçe maçı gelince ilk 11'de oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak. Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." diye konuştu.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
