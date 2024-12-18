Serdal Adalı: 'Hepsini savcılığa vereceğim'

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Hüseyin Yücel ve Hasan Arat için Sports Digitale'e olay yaratan bir açıklamada bulundu.
"Hüseyin Yücel, 'Seçilemediğim taktirde sayın Serdar Adalı yönetimine 10 milyon Euro bağışlamayı vadediyorum. Kendisi de seçilemediği takdirde 10 milyon Euro bağışlar mı?' dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Adalı şu ifadeleri kullandı:
"BUNDA BİR MANTIK BULAMIYORUM"
"Serdal Adalı: "Ben 10 M€'yu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin Bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık da bulamıyorum. Ben neden kaybettiğimde bağışlayayım. Futbol takımının 3 aylık mı alacağı var, yarın beraber yollayalım muhasebeye. Açık artırmaya çıktı mı zararlı çıkar. Ben rakibin yarattığı borcu ödemek için aday oluyorum."
"ZEVKTEN DÖRT KÖŞE OLDUM"
Fenerbahçe'yi yendikleri zaman çok mutlu olduklarından bahseden Serdal Adalı, "Fenerbahçe'yi yenmemiz beni çok mutlu etti. Zevkten dört köşe oldum diyebilirim. Ama Maccabi ve Bodo maçlarını da kazansaydık iki misli daha mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.
"Hasan Arat'ı ibra edecek misiniz?"
Serdal Adalı ayrıca, "Hesaplara bakacağım. Şu dinlediğim hadiselerin yüzde 1'ini göreyim, ibra da etmeyeceğim. Savcılığa da vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım. Konu Beşiktaş oldu mı kimseyi tanımam." sözlerini sarf etti.
"Hüseyin Yücel, 'Seçilemediğim taktirde sayın Serdar Adalı yönetimine 10 milyon Euro bağışlamayı vadediyorum. Kendisi de seçilemediği takdirde 10 milyon Euro bağışlar mı?' dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Adalı şu ifadeleri kullandı:
"BUNDA BİR MANTIK BULAMIYORUM"
"Serdal Adalı: "Ben 10 M€'yu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin Bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık da bulamıyorum. Ben neden kaybettiğimde bağışlayayım. Futbol takımının 3 aylık mı alacağı var, yarın beraber yollayalım muhasebeye. Açık artırmaya çıktı mı zararlı çıkar. Ben rakibin yarattığı borcu ödemek için aday oluyorum."
"ZEVKTEN DÖRT KÖŞE OLDUM"
Fenerbahçe'yi yendikleri zaman çok mutlu olduklarından bahseden Serdal Adalı, "Fenerbahçe'yi yenmemiz beni çok mutlu etti. Zevkten dört köşe oldum diyebilirim. Ama Maccabi ve Bodo maçlarını da kazansaydık iki misli daha mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.
"Hasan Arat'ı ibra edecek misiniz?"
Serdal Adalı ayrıca, "Hesaplara bakacağım. Şu dinlediğim hadiselerin yüzde 1'ini göreyim, ibra da etmeyeceğim. Savcılığa da vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım. Konu Beşiktaş oldu mı kimseyi tanımam." sözlerini sarf etti.