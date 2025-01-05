Serdal Adalı'dan Bülent Uslu yalanlaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan Bülent Uslu yalanlaması!
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05 Ocak 2025 15:05
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bületn Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar;

Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır.

Ancak;

Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır."

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