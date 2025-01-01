Serdal Adalı'dan ayrılığa veto!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör belirsizliği ve gelen teklifin yetersizliği nedeniyle Al-Musrati'nin ayrılığını veto etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdal Adalı'dan ayrılığa veto!
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01 Ocak 2025 09:52
Göreve başlar başlamaz önünde Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten Al-Musrati için gönderilen teklifi bulan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istediği ve hocanın kararına göre Libyalı oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzu ettiği kaydedildi.

Bunun dışında Adalı'nın bu teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların artırılmasını istediği belirtildi. 1 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren öneri, siyah-beyazlıların tecrübeli isme ödediği rakamın altında kalıyor. Beşiktaş, 12 milyon Euro vererek transfer ettiği Musrati'den zarar etmek istemiyor.

Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Braga'dan transfer edilen Al-Musrati, siyah-beyazlılarda çıktığı 32 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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