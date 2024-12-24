Serdal Adalı'dan açıklama: Talisca, transfer, Sergen Yalçın





"Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlama niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum."



"ÖYLE BİR YAPILANMAMIZ YOK"



"Sportif direktörlük tanımı Türkiye'de çalışır vaziyette değil maalesef. Bizim öyle bir yapılanmamız yok, olmayacak da. Özellikle Türk hocalarla işleyeceğine inanmıyorum."



"BUNU GÖRDÜNÜZ MÜ HİÇ?"



"Bir kulüpte iki başkan olmaz, bir seneyi öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. Altı tane scouting ekibi olmaz. Camia olarak yaşadıklarımızın tek sebebi, çok bölünmüşlük. Bir yönetimde 5 kişinin ayrı scout ekibinin olması normal mi, gördünüz mü hiç? Planlamasız gidişatın sonucu mali açıdan çok ciddi. 3 kez aday oldum, Beşiktaş'ın mali durumunu hiç bu kadar kötü görmedim. Bu kadar kötü para harcama görmedim. Transfere başladınız, çok güzel transferler başladı. Geçen sene camia mutlu oldu ama devamını getirmedikten sonra... Hala sağ bek, sağ açık, sol açık... Bana göre bir santrfor gerekiyor. Kendi ekibime hazırlattığım bir rapor var. Yanlışın nerede olduğu belli.



"Kadro planlamasını yapacak arkadaşın görevi belli. Ne teknik direktörün ne de diğer profesyonellerin işine karışacak. Brad Friedel ile Samet Aybaba'nın yaşadığı sıkıntıları yaşamayacağız."



YÜCEL'İN MASUAKU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI







"VAN BRONCKHORST'A ÖDENEN TAZMİNATI BİLİYOR MUSUNUZ?"





"Toplam Santos ile giden hocalara 4.2 milyon euro bir para görünüyor. Friedel hiçbir şey yapmamış. Giden oyunculara ödediğimiz rakam 10 milyon euro. Parayı biz ödüyoruz, başka takımlarda oynuyorlar."



"TALISCA'YI ALSAYDINIZ"





"Geçen sene inanılmaz vaatler verdiler. Hüseyin Bey'e de söyledim. Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasalar ne olurdu? 22 milyon euro bonservis, 15 milyon euro da maaşları, toplam 37 milyon euro! Gidip Talisca'yı alıp gelselerdi de o maliyete taraftarın yüzü gülseydi"



"Bize de tecrübe oldu yaşananlar. Yapılan hataları yapmamak için belli bir plan halinde gitmemiz lazım."



"Adaylığımı açıkladığımda da söyledim. Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. Önce mali durumu yoluna koymamız lazım. Geçen seçimden bu yana projelerimiz var, onları yapmamız şart. Bugün açıklanan rakamlarla biz 5 kere şampiyon olsak, sportif gelirlerle o borçların ödenme durumu yok."







"Borcu, borçla ödemek çözüm değil. Proje üretmemiz lazım ve bu proje hazır. Geçen seçimde de açıkladım. Birinci önceliğimiz o. 200 milyon euro gibi bir gelir. Satışa hazır hale gelmesi bir seneyi bulur. Tüm ruhsat işleri, bütün hazırlıklara başladıktan sonra hemen hemen bir sene diyebilirim."



"Bankalar Birliği ödemesi 100 milyon euro, 90 milyon küsür."



"Bu camianın birinci önceliği, tek yumruk haline gelmesi lazım. Diğer rakiplerle makas açılıyor hadisesinin özünde bu yatıyor."



"10 MİLYON EURO BAĞIŞLAYACAK"



"O 10 milyon euro'yu bağışlayacağını ilk günden söyledi. Hüseyin Bey'e o 10 milyon euro'yu sileceğini söyledim, itiraz etmedi."



"Başkan seçilirseniz TFF ile görüşmeleri nasıl yapmak istiyorsunuz? Beşiktaş'ın hakkının iyi korunduğunu düşünüyor musunuz?"



Serdal Adalı: "Düşünmüyorum. Sezon başında başlayan Beşiktaş'la ilgili sıkıntılar, hakem hatalarının başladığı zamanlarda mevcut yönetim derdini gidip federasyonla paylaşmak yerine, maçlardan sonra sadece seyircinin gazını almak için açıklamalarla yüzeysel mücadele şekli seçtiler. Onlara önyargı ile gitme durumum yok. Tabii ki sıkıntıları gittiğimde anlatacağım. Çoğu bilir beni. Biz eskiden maçtan sonra çok hakemlerle ilgili açıklamalardan kaçınırdık sonrasında biz yerimizi alırdık federasyonda. Bunun çözülmesi lazım. Sadece bizim sorunumuz değil, diğer takımların da sorunu. Gideceğim tabii ki. İlk ziyaretlerimden biri olacak. Yabancı hakem konusunda, bazı zamanlarda ben kendim Serdal Adalı olarak, "Daha mı iyi olacak?" düşündüğüm zamanlar oldu. Ama 85 milyonluk nüfusa sahip ülkeden yönetecek birini bulamıyorsak bizim ayıbımız olur diye düşünüyorum. Bugünkü görüntüde yerli hakemlerle işi götürmek doğru değil gibi. Olabilir yabancı hakem. VAR'da denendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok. Oralarda daha aktif olmamız gerekiyor."



"Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok."



"ESKİ BAŞKANLARI MAÇA DAVET EDECEĞİM"



"Tüm eski başkanları maça davet etme planımız var. Sadece başkanları değil, tüm camianın ileri gelenlerini. Bu parçalanmış görüntüyü nasıl ortadan kaldıracağız, bunun çözümünü bulmamız lazım bir an önce. Bizden kaynaklanan bu bölünmüşlük, maalesef dışarıdan gelen, bizimle uğraşan, bize direkt saldırılarda bizim savunmamızı zayıflatıyor."



"İlk sene yapılanma var. İkinci seneden itibaren bambaşka bir Beşiktaş izleyecekler. Onun şimdiden taahhüdünü verebilirim."



"İlk günden beri söylüyorum, 34 yaşındaki bir futbolcuya 30 milyon euro vermeyeceğim, onu herkes bilsin."







"Artık cevap vermek istemiyorum. Birileri yazıyor söyle diye. Hüseyin Bey'e cevap da vermek istemiyorum. Birileri dürtüp, 'Sen burada bir senedir ikinci başkansın' diye uyarması lazım. İnsanların akıllarıyla dalga mı geçiyorlar? Bir senedir ikinci başkansın, neden bunları yapmadınız?"



"Hasan Arat'ın geçen sene yaptığı yönetimden kendisiyle birlikte 3 kişi var, devamı değil ne? Ben miyim devamı, elbette devamı! Bir sene eşbaşkan şeklinde yönetmiş. "Haberim yok" mantıklı değil."





"Quaresma ile görüşüyorum, dün gece mesaj atmış, "Başarılar diliyorum, yapabileceğim bir şey var mı?" diye. Nisanda veya mayısta jübile yapma düşüncemiz var. Onunla birlikte jübile yapabileceğimiz oyuncular olabilir eskiden hizmet etmiş."



KATILIM



"İnşallah 15 bin kişi katılır. 3 seçime girdim ama bu kadar kritik bir seçim ilk defa görüyorum. Mevcut yönetimin devamı diyorum ben artık. Beşiktaş mevcut ellerle bir 6 ay devam ederse anlatılmaz bir kaosun içerisine girer. Bu sene 6 bin tane ilk defa oy kullanacak genç, yeni üyelerimiz var. Özellikle onların geleceklerini umut ediyorum. Gelip, bundan sonraki Beşiktaş'ın nasıl olacağına onlar karar verecek."



"DEVAMLI ŞAMPİYONLUĞA"



"Bir senelik hazırlık devresini bir geçirelim. Onlardan çok daha iyi olacağız. Bunu çok iddialı söylüyorum. Ne ödeyeceğimizi gördüğümüz zaman, planlamamızı ona göre yapacağız. Makasın çok açıldığının farkındayım. 2-3 sene önce söyledim bunu. Camiamız içini rahat tutsun. Devamlı şampiyonluğa oynayan, mayıs ayında o heyecanın içinde olacak Beşiktaş sözü veriyorum."



"Seçim yüzde 50-50 gibi çalışıyoruz. Boşluk vermiyoruz."



"Beşiktaş'ı üzecek hiçbir şey yapmadım. Hep yüzleri gülsün istiyorum. Hep birlikte güleceğiz inşallah."

