Serdal Adalı: 'Bizim transfer ekibimiz kimsede yok!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı konulara dikkat çekti.
Başkan Serdal Adalı, kulübün ezeli rakipleriyle arasındaki farkın yalnızca sahadaki başarılarla sınırlı olmadığını açıkladı;
"Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil! Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık. Biz ise yıldır getireceğimiz parayı, faize veriyoruz."
"BİZDEKİ EKİP HİÇ KİMSEDE YOK!"
Beşiktaş'ta mevcut transfer ekibinin en iyi olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız."
Başkan Serdal Adalı, kulübün ezeli rakipleriyle arasındaki farkın yalnızca sahadaki başarılarla sınırlı olmadığını açıkladı;
"Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil! Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık. Biz ise yıldır getireceğimiz parayı, faize veriyoruz."
"BİZDEKİ EKİP HİÇ KİMSEDE YOK!"
Beşiktaş'ta mevcut transfer ekibinin en iyi olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız."
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<