Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta tüm gözler Ankaragücü maçına çevrildi.



5 maçlık galibiyet serisinin ardından oynadığı Karagümrük, Sivas ve Antalya maçlarında sadece 2 puan alabilen siyah-beyazlıların, zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.



ÖZÜR DİLEDİLER



Beşiktaşlı taraflar özellikle son oynanan Antalya maçında futbolculara ve yönetime tribünden sert bir dille tepki gösterirken, oyuncular da maç sonunda yaptığı açıklamalarla camiadan özür dilediler.



"BAŞKA ÇAREMİZ YOK!"



Siyah-beyazlı camiada şimdi herkes Ankaragücü maçını bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün bazı oyuncuları isim vererek sert bir dille eleştirirken, futbolcularıyla yaptığı toplantıda da maçın öneminin, şampiyonluk kadar değerli olduğunu ifade etti.



Tecrübeli teknik adam, "Hiç hesapta olmayan, hiç bize yakışmayan sonuçlar aldık son haftalarda. Artık telafisi olmayan bir döneme girdik. Varımızla yoğumuzla bu maçı kazanıp, yeniden yükselişe geçmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.



