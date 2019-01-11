Şenol Güneş: 'Kimseye kefil olmam, Burak Yılmaz'a kefil olurum'

Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
- Burak Yılmaz dünya çapında golcü
- Kimseye kefil olmam, Burak'a kefilim
- Beşiktaş'ta mutluyum
- Ben de Messi'yi istiyorum ama olmuyor
- Türkiye'de iki forvet var; Cenk, Burak
- Şu anda sözleşme konuşmam
- Tolgay Arslan sıradan bir oyuncu değil
- Tolga Zengin'e haksızlık yapıldı
- Vagner Love gitmek istemiyor
- Enzo Roco gidebilir, bakacağız
- Mirin'i 2-3 senedir takip ediyorduk
- Sağ bek transferi yapabiliriz
- Oğuzhan Özyakup bizim için çok önemli
- Larin'in çabasından memnunum
- Ryan Babel bugün yarın kararını versin
BURAK'IN İDMANSIZLIĞINI GİDERİYORUZ
Transfer çalışmaları hakkında konuşan Şenol Güneş, "Bu transfer süreci içerisinde boşta kaldığı için çalışma imkanı olmadı, idman yapmadı. Şu an da ciddi bir sakatlığı yok, arka adelesinde bir gerginlik vardı ama idmanına mani değil. Hafta başından itibaren kalkmayı düşündük. Caner'in de bir rahatsızlığı var. Mustafa'nın da bir rahatlığı vardı. Burak'ın idmansızlığı önemli çünkü herkesin çok şey beklediği bir isim" dedi.
KİMSEYE KEFİL OLMAM AMA BURAK'A KEFİL OLURUM
Burak Yılmaz hakkında da konuşan Güneş, "Ben Trabzon'da çalışırken, ilk geldiğimde gördüğüm şey, Burak futbolu çok seviyor ve ait olduğu yerde saygı duyarak çalışıyor. O zaman gelirken de Trabzon'a para vererek geldi, arkadaşlarıyla arası çok iyiydi. Daha sonra şartlar öyle gerektirdi ve gitti. Sonra yine başarılı oldu. Burak gittiği her yer başarılı oldu. Yeteneği ile dünya çapında oynayacak bir oyuncu. Bende kefil oldum. Hatalarından dolayı eleştirilerine saygı duyuyorum, bende eleştiriyorum. Burada kasti yapılanlar doğru bulmuyorum, Trabzon'da çarpıştı, kanama olduğu halde burda geldi oynadı Galatasaray maçında. Çok önemli bir karakter. Yıpratılmasını ve yıpranmasını doğru bulmuyorum. Duygusal, anlık parlayan bir çocuk ama kalbinde kötülük olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BURAK VE CENK
Türkiye'nin en iyi forvetlerinin Burak Yılmaz ve Cenk Tosun olduğunu ifade eden Güneş, "Şartlar itibariyle olmadı. Bunu tek başıma istemem de doğru değil. Trabzon'dan ayrıldığı zamanlar çok kızanlar vardı, o gitmedi. Öyle olması gerekti, Trabzon'a para kazandırarak gitti. Bende gittim yurt dışına. Türkiye'de 2 forvet derseniz 1 Burak derim 2 Cenk derim, kimse aksini söyleyemez. Burak oynamak da istiyor. İstanbul'a giderken, "Ben gidiyorum" dedim, gel beraber gidelim dedim. Sonra Trabzonspor'a geldi, iyi işler de yaptı. Sonra anlaşamaya bağlı olarak sorunlar çıktı ve ayrılmak durumunda kaldı" şeklinde konuştu.
"BEN MESSİ'Yİ İSTİYORUM AMA ALAMIYORUM"
Kendisinin Messi ya da Suarez'i istediğini ancak alamadığının altını çizen Güneş, "Ben Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Burda önemli olan Beşiktaş'ın camiasına ve takımına uygun oyuncu olduğun düşünmemiz. Kendisi zaten Beşiktaşlı, bunu Trabzon'da da söyllüyordu. Bende söylüuorum, Trabzon'da doğdum büyüdüm, söylüyorumda. Daha önce geldi, gitti, tutuanamadı. O gün öyle gerekti, bugün böyle gerekti. Bugün golcünün en iyisi var. Suarez de gerekli mesela. Vagner'den daha maliyetsiz bir oyuncu" dedi.
Burak Yılmaz'a kefil olduğunu ifade eden Güneş, "Bana çok şey söylendi, dünya kupasında da söylendi. Bu bazen futbolun dışına da çıkıyor. Beşiktaş'la Burak'ın buluşacağını, geçmişe sünger çekeceğini, Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi Burak olacağını düşünüyorum. Taraftar Burak'ın da oyuncu olarak elinden geleni yapmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
"ŞU ANDA SÖZLEŞME KONUŞMAM, MUTLUYUM"
Beşiktaş'ın kendisine yaptığı sözleşme teklifi hakkında da konuşan Güneş, "Bu planlar, bazen hiç aklınıza gelmediği şekilde gelişiyor. Dünde söylüyordum, bugün de söylüyorum. Yönetim tarafından bana konuşma geldi, değerlendirecğeim, mutsuz değilim ki? Sadece sonuçtan ve oyundan mutusuzm. Bunu değiştirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Taraftar da bunun farkında. Değiştirmek için elimden geleni göstereceğim, daha önce yaptık, yapacağız da. Daha cılız oyun var, basit hatalar yaptık. Oyunumzu takdir görmedi, sebeplerini de biliyoruz. Bende burada çalışan biri olarak, 4. senemi geçiyorum kolay değil. Türk futbolunu biliyorsunuz, ekonomik krizin futbol takımlarına da fazla endeksli olduğunuı görüyorsunuz. E bunları yaparken, kulübü var, yönetimi var, burda hakim olan yönetimdir. Elimizden geleni de yapacazğız. Beşiktaş, camiasi beni istemediği sürece giderim ifadesini kullandım. Mukavelelik bir şey yok şu an, benim burda kalsam da gitsem de hiç gitmeyecekmiş gibi, gitsem de her zaman burada kalacakmış gibi düşünürüm. Burada iyi bir izlenim bıraktığımı, oyuncu va camiayla düşünüyorum. Ben burda Beşiktaş'ta olmuşum, mutluyum" dedi.
"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"
Beşiktaş yönetimi ile fikir ayrılıklarının olduğunu ancak hiçbir zaman kavga olmadığını vurgulayan Güneş, "Fikir ayrılıkları oldu ama kavga olmadı. Fikir ayrılıkları olmalıdır. Tartışmaların daha fazla yapılacağı, seviyelerin başka yerlere gittiği şeyler oluyor. Ben bazen az konuştuğumu düşünüyorum. Daha çok mutlu olmama gerekirse onu da düşünürüm. Şu an lige odaklanacağız. Elimizden bazı oyuncularımızı ayırmak zorunda kalacağız, bunu ekonomil ve teknik tarafı var. Burak konusunda vardı bugün oldu. Daha önce olsaydı hayır demezdim. Burak ile uzun zaman konuşmadım, yanlış anlaşılmasın diye. Trabzon'a gittiği zaman bana "Sen bu olaylara girme, sen Trabzonlusun" dedi. Fikrimi söyledim, bugün de söylüyorum. Burada kalırsanız yüzde yüzünüzü vereceksiniz. Ben burada çalışırken son gün gibi çalışıyorum. Allah bana bahşetti 50 senedir çalışıyorum bunun için" ifadelerini kullandı.
"
"OĞUZHAN'A BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR"
Beşiktaş'ın Oğuzhan'a ihtiyacının olduğunu ifade eden Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneğini konuşmaya gerek yok. Yaratıcılığı hala var. Altın altındır, çamura attığın zaman değeri kaybolmaz ama kimse görmez seni. Oğuzhan bizim için önemli. Adem'de var. İkisini beraber oynattığımızda sıkıntı çekiyoruz, ben daha iyi olacağımızı düşündüm ama bunu sağlayamadık. Sonra daha dinamik isimleri düşündük. Orta sahada Medil, Dorukhan, Atiba, Necip'i oynattık. Asıl beklediğim Oğuzhan ve Adem'in beraber oynaması. Mesela Vagner Love'dan beklediğim de bu. Larin'da burada gayet iyi, başlarda böyle yoktu. Güven başlangıçta iyiydi, sonra değişti. Ama bu oyun tarzı Larin'in yükseğe çıktığını gösteriyor. Babel epeydir iyi tempoda çalışmıyordu, gayretliydi. Hataları vardı ama gayretliydi. Bizim oyuncularımız temel amacı performansı yükseltmekti" dedi.
ENZO ROCO GİDEBİLİR
Enzo Roco'nun Beşiktaş'tan ayrılabileceğinin altını çizen Güneş, "Az paraya gidip oyanamayacaksa kalsınlar burada. Sedat mesela oynuyor. Orkan'da öyle çok yetenekliydi. Hatta gittiğinde biraz şikayetçiydim. Biz Enzo'yu aldığımız zama tutarım Fatih'i yani. Larin için de aynı şey ama eldeki oyunculara bakmak lazım. Gitmek isteyen oyuncu gider. Larin ve Fatih'i isteyen var. Utku ve Ersin var, birini gönderip oynatmasına izin verirsek iyi olur. Anadolu'yu da görmeleri lazım, zorluk görmeleri lazım" dedi.
DURAN TOPLARA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Beşiktaş'ın duran top organizasyonları hakkında da konuşan Güneş, "Duran toplarda, Caner, Ricardo ve Adem var, yerine göre Babel. Sağ ayaklı firikçi de Adem. Ligde de sürekliliği de yok zaten. Ricardo'da da kenarda etkili. Bundan önceki yıllarda, ofansa ve defanste en iyi bizdik. Çok değşiklik olması ile de kaynaklı. Afyon maçında da duran toptan yedik. Daha çok çalışma yapacağız. Bu biraz bizim zaafımız şu anda. Boy olarak da düşüş oldu. Defansımızın oturması öncelik" ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN VE LJAJİC
Oğuzhan ve Ljajic'in yeni görevlerini de anlatan Güneş, "Bazen defanstan topu almak isterken sıkıntı oluyor. Defansın çok çabuk topu alıp öne atması, öndekilerin de hareketli olması gerekiyor. Afyon maçında az yaptık ama ikinci maçta güzel oldu çünkü herkes dengeli oynadı. Sıkıntıları aştığımızda bu daha çok olacaktır. Bazı oyuncularımız oyunu hep kendisi kurmak istiyor, sonra top kaybediyoruz. Önce Oğuzhan ve Adem'den çok defansın bunu yapması lazım. Afyon maçının 2. yarısında daha paylaşımcı olduk. Yön değiştirme, önde oyanamayı yaparsak da iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı
- ALTYAPI SORUSU CEVABI -
"Şu anda Rıdvan ve Erdoğan var kampta olmayan, Trabzon maçı vardı çocuklara zarar vermeyelim dedim. Daha önce de oynatmıştık ama zarar görebilirdi. Şu anda baktığımızda Ege'nin fiziği ve tekniği iyi ama yavaş. İlerlerde sol bek veya stoperde ağır kaçar ama olur. Kartal kısa boylu, hareketli çalışkan ama kısa boylu. Bunlardan hangisi takıma gelir bilemem ama mevkiyede bakmak lazım. Ege bu konuda iyi. Alpay, Mertcan sakat. 2-3 oyuncumuz da fena değil aslında"
ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Güneş, "Rakiplerimizi bilmiyorum 2. yarıya. Kötü bir ilk yarı ama bunu silebilecek imkanımız var, madem ki bu imkanımız var bu kötü görütüyü silmek zorundayız. İlk yarıda çok puan kaybı oldu. Avrupa kupaları, transfer derken oldu. Ne olursa olsun takım olup , parası, oyunu, havası mazeretsiz oynayacağız. 2 yarıda yepyeni bir duygular oynayacağız. Öndekilere avans vermiş gibi düşünüyoruz. Başakşehir tabiki avantajlı, baya avantaklılar. Sivas ve Antalya maçları bizim için mucize sonuçlar. Bizim 40 puanı bulmamız lazımdı ama konuşacak tarfı yok, konuşurken bile utanıyorum bazen. 2 yarıda bambaşka başlamışlar. Başakşehir ve diğer bizde önümüzdeki takımlara bakamayız, kovalayıp geçmek istiyoruz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN BELEŞE ELENDİK
UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hakkında da konuşan Güneş, "Malmö maçını çok beleş kaybettik. Ne olursa olsun hataları olan maçlardı. Bu oyun tarzıyla, olmaz. Madem iyi takımız, iyi oyuncularız almalıyız. Sivasspor'da sağ bek ile ilgili konuştuk ama tam bilmiyorum. Şartlar uygunsa olabilir, belki konuşulmuştur. Hepsine bakılıp ondan sonra karar veriliyor tercihlerde. Sağ bek stoper bir oyuncu var, onu alabilseydiler çok iyi olurdu ama yapamadılar malesef. O olsa iyi olurdu" şeklinde konuştu.
"RYAN BABEL'İN BİR KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Babel hakkında da konuşan Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesine göre değişir. Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buranınsın dedim. Adriano'da aynı. Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun? Babel varken başka oyuncu almam, almam yani. İyi para da alıyorlar, gitmek istemiyorlarsa gitsin demem ama oynamayacaklarsa gitsin derim. Kararlarının bugün yarın bitmiş olması lazım. Gitme eylemin varsa git dedim. Adriano veya Babel beni etkiler burada kalmayacaklarsa. Caner sakatlanırsa kimi oynatacağım ben? Tamam Mirin ve Burak alındı ama diğer mevkilerde istediğim gibi olmadı" dedi.
SERDAR AZİZ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Serdar Aziz hakkında da konuşan Güneş, "Serdar Aziz iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. O gün da ben kouştum, oyuncu gelmek istiyor bize dedim sonra Galatasaray'a gitti, ayarladı dediler. Alamadığım oyuncuyu nasıl alayım? Belki olur. Transferi yönetim yapıyor. Sen stoper istiyorsan al sana stoper deniyor. Kar-zarar hali de var. Ben yönetimde görüşemiyorum, randevu alıyorum şu anda" şeklinde konuştu.
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- Burak Yılmaz dünya çapında golcü
- Kimseye kefil olmam, Burak'a kefilim
- Beşiktaş'ta mutluyum
- Ben de Messi'yi istiyorum ama olmuyor
- Türkiye'de iki forvet var; Cenk, Burak
- Şu anda sözleşme konuşmam
- Tolgay Arslan sıradan bir oyuncu değil
- Tolga Zengin'e haksızlık yapıldı
- Vagner Love gitmek istemiyor
- Enzo Roco gidebilir, bakacağız
- Mirin'i 2-3 senedir takip ediyorduk
- Sağ bek transferi yapabiliriz
- Oğuzhan Özyakup bizim için çok önemli
- Larin'in çabasından memnunum
- Ryan Babel bugün yarın kararını versin
BURAK'IN İDMANSIZLIĞINI GİDERİYORUZ
Transfer çalışmaları hakkında konuşan Şenol Güneş, "Bu transfer süreci içerisinde boşta kaldığı için çalışma imkanı olmadı, idman yapmadı. Şu an da ciddi bir sakatlığı yok, arka adelesinde bir gerginlik vardı ama idmanına mani değil. Hafta başından itibaren kalkmayı düşündük. Caner'in de bir rahatsızlığı var. Mustafa'nın da bir rahatlığı vardı. Burak'ın idmansızlığı önemli çünkü herkesin çok şey beklediği bir isim" dedi.
KİMSEYE KEFİL OLMAM AMA BURAK'A KEFİL OLURUM
Burak Yılmaz hakkında da konuşan Güneş, "Ben Trabzon'da çalışırken, ilk geldiğimde gördüğüm şey, Burak futbolu çok seviyor ve ait olduğu yerde saygı duyarak çalışıyor. O zaman gelirken de Trabzon'a para vererek geldi, arkadaşlarıyla arası çok iyiydi. Daha sonra şartlar öyle gerektirdi ve gitti. Sonra yine başarılı oldu. Burak gittiği her yer başarılı oldu. Yeteneği ile dünya çapında oynayacak bir oyuncu. Bende kefil oldum. Hatalarından dolayı eleştirilerine saygı duyuyorum, bende eleştiriyorum. Burada kasti yapılanlar doğru bulmuyorum, Trabzon'da çarpıştı, kanama olduğu halde burda geldi oynadı Galatasaray maçında. Çok önemli bir karakter. Yıpratılmasını ve yıpranmasını doğru bulmuyorum. Duygusal, anlık parlayan bir çocuk ama kalbinde kötülük olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BURAK VE CENK
Türkiye'nin en iyi forvetlerinin Burak Yılmaz ve Cenk Tosun olduğunu ifade eden Güneş, "Şartlar itibariyle olmadı. Bunu tek başıma istemem de doğru değil. Trabzon'dan ayrıldığı zamanlar çok kızanlar vardı, o gitmedi. Öyle olması gerekti, Trabzon'a para kazandırarak gitti. Bende gittim yurt dışına. Türkiye'de 2 forvet derseniz 1 Burak derim 2 Cenk derim, kimse aksini söyleyemez. Burak oynamak da istiyor. İstanbul'a giderken, "Ben gidiyorum" dedim, gel beraber gidelim dedim. Sonra Trabzonspor'a geldi, iyi işler de yaptı. Sonra anlaşamaya bağlı olarak sorunlar çıktı ve ayrılmak durumunda kaldı" şeklinde konuştu.
"BEN MESSİ'Yİ İSTİYORUM AMA ALAMIYORUM"
Kendisinin Messi ya da Suarez'i istediğini ancak alamadığının altını çizen Güneş, "Ben Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Burda önemli olan Beşiktaş'ın camiasına ve takımına uygun oyuncu olduğun düşünmemiz. Kendisi zaten Beşiktaşlı, bunu Trabzon'da da söyllüyordu. Bende söylüuorum, Trabzon'da doğdum büyüdüm, söylüyorumda. Daha önce geldi, gitti, tutuanamadı. O gün öyle gerekti, bugün böyle gerekti. Bugün golcünün en iyisi var. Suarez de gerekli mesela. Vagner'den daha maliyetsiz bir oyuncu" dedi.
Burak Yılmaz'a kefil olduğunu ifade eden Güneş, "Bana çok şey söylendi, dünya kupasında da söylendi. Bu bazen futbolun dışına da çıkıyor. Beşiktaş'la Burak'ın buluşacağını, geçmişe sünger çekeceğini, Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi Burak olacağını düşünüyorum. Taraftar Burak'ın da oyuncu olarak elinden geleni yapmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
"ŞU ANDA SÖZLEŞME KONUŞMAM, MUTLUYUM"
Beşiktaş'ın kendisine yaptığı sözleşme teklifi hakkında da konuşan Güneş, "Bu planlar, bazen hiç aklınıza gelmediği şekilde gelişiyor. Dünde söylüyordum, bugün de söylüyorum. Yönetim tarafından bana konuşma geldi, değerlendirecğeim, mutsuz değilim ki? Sadece sonuçtan ve oyundan mutusuzm. Bunu değiştirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Taraftar da bunun farkında. Değiştirmek için elimden geleni göstereceğim, daha önce yaptık, yapacağız da. Daha cılız oyun var, basit hatalar yaptık. Oyunumzu takdir görmedi, sebeplerini de biliyoruz. Bende burada çalışan biri olarak, 4. senemi geçiyorum kolay değil. Türk futbolunu biliyorsunuz, ekonomik krizin futbol takımlarına da fazla endeksli olduğunuı görüyorsunuz. E bunları yaparken, kulübü var, yönetimi var, burda hakim olan yönetimdir. Elimizden geleni de yapacazğız. Beşiktaş, camiasi beni istemediği sürece giderim ifadesini kullandım. Mukavelelik bir şey yok şu an, benim burda kalsam da gitsem de hiç gitmeyecekmiş gibi, gitsem de her zaman burada kalacakmış gibi düşünürüm. Burada iyi bir izlenim bıraktığımı, oyuncu va camiayla düşünüyorum. Ben burda Beşiktaş'ta olmuşum, mutluyum" dedi.
"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"
Beşiktaş yönetimi ile fikir ayrılıklarının olduğunu ancak hiçbir zaman kavga olmadığını vurgulayan Güneş, "Fikir ayrılıkları oldu ama kavga olmadı. Fikir ayrılıkları olmalıdır. Tartışmaların daha fazla yapılacağı, seviyelerin başka yerlere gittiği şeyler oluyor. Ben bazen az konuştuğumu düşünüyorum. Daha çok mutlu olmama gerekirse onu da düşünürüm. Şu an lige odaklanacağız. Elimizden bazı oyuncularımızı ayırmak zorunda kalacağız, bunu ekonomil ve teknik tarafı var. Burak konusunda vardı bugün oldu. Daha önce olsaydı hayır demezdim. Burak ile uzun zaman konuşmadım, yanlış anlaşılmasın diye. Trabzon'a gittiği zaman bana "Sen bu olaylara girme, sen Trabzonlusun" dedi. Fikrimi söyledim, bugün de söylüyorum. Burada kalırsanız yüzde yüzünüzü vereceksiniz. Ben burada çalışırken son gün gibi çalışıyorum. Allah bana bahşetti 50 senedir çalışıyorum bunun için" ifadelerini kullandı.
"
"OĞUZHAN'A BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR"
Beşiktaş'ın Oğuzhan'a ihtiyacının olduğunu ifade eden Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneğini konuşmaya gerek yok. Yaratıcılığı hala var. Altın altındır, çamura attığın zaman değeri kaybolmaz ama kimse görmez seni. Oğuzhan bizim için önemli. Adem'de var. İkisini beraber oynattığımızda sıkıntı çekiyoruz, ben daha iyi olacağımızı düşündüm ama bunu sağlayamadık. Sonra daha dinamik isimleri düşündük. Orta sahada Medil, Dorukhan, Atiba, Necip'i oynattık. Asıl beklediğim Oğuzhan ve Adem'in beraber oynaması. Mesela Vagner Love'dan beklediğim de bu. Larin'da burada gayet iyi, başlarda böyle yoktu. Güven başlangıçta iyiydi, sonra değişti. Ama bu oyun tarzı Larin'in yükseğe çıktığını gösteriyor. Babel epeydir iyi tempoda çalışmıyordu, gayretliydi. Hataları vardı ama gayretliydi. Bizim oyuncularımız temel amacı performansı yükseltmekti" dedi.
ENZO ROCO GİDEBİLİR
Enzo Roco'nun Beşiktaş'tan ayrılabileceğinin altını çizen Güneş, "Az paraya gidip oyanamayacaksa kalsınlar burada. Sedat mesela oynuyor. Orkan'da öyle çok yetenekliydi. Hatta gittiğinde biraz şikayetçiydim. Biz Enzo'yu aldığımız zama tutarım Fatih'i yani. Larin için de aynı şey ama eldeki oyunculara bakmak lazım. Gitmek isteyen oyuncu gider. Larin ve Fatih'i isteyen var. Utku ve Ersin var, birini gönderip oynatmasına izin verirsek iyi olur. Anadolu'yu da görmeleri lazım, zorluk görmeleri lazım" dedi.
DURAN TOPLARA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Beşiktaş'ın duran top organizasyonları hakkında da konuşan Güneş, "Duran toplarda, Caner, Ricardo ve Adem var, yerine göre Babel. Sağ ayaklı firikçi de Adem. Ligde de sürekliliği de yok zaten. Ricardo'da da kenarda etkili. Bundan önceki yıllarda, ofansa ve defanste en iyi bizdik. Çok değşiklik olması ile de kaynaklı. Afyon maçında da duran toptan yedik. Daha çok çalışma yapacağız. Bu biraz bizim zaafımız şu anda. Boy olarak da düşüş oldu. Defansımızın oturması öncelik" ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN VE LJAJİC
Oğuzhan ve Ljajic'in yeni görevlerini de anlatan Güneş, "Bazen defanstan topu almak isterken sıkıntı oluyor. Defansın çok çabuk topu alıp öne atması, öndekilerin de hareketli olması gerekiyor. Afyon maçında az yaptık ama ikinci maçta güzel oldu çünkü herkes dengeli oynadı. Sıkıntıları aştığımızda bu daha çok olacaktır. Bazı oyuncularımız oyunu hep kendisi kurmak istiyor, sonra top kaybediyoruz. Önce Oğuzhan ve Adem'den çok defansın bunu yapması lazım. Afyon maçının 2. yarısında daha paylaşımcı olduk. Yön değiştirme, önde oyanamayı yaparsak da iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı
- ALTYAPI SORUSU CEVABI -
"Şu anda Rıdvan ve Erdoğan var kampta olmayan, Trabzon maçı vardı çocuklara zarar vermeyelim dedim. Daha önce de oynatmıştık ama zarar görebilirdi. Şu anda baktığımızda Ege'nin fiziği ve tekniği iyi ama yavaş. İlerlerde sol bek veya stoperde ağır kaçar ama olur. Kartal kısa boylu, hareketli çalışkan ama kısa boylu. Bunlardan hangisi takıma gelir bilemem ama mevkiyede bakmak lazım. Ege bu konuda iyi. Alpay, Mertcan sakat. 2-3 oyuncumuz da fena değil aslında"
ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Güneş, "Rakiplerimizi bilmiyorum 2. yarıya. Kötü bir ilk yarı ama bunu silebilecek imkanımız var, madem ki bu imkanımız var bu kötü görütüyü silmek zorundayız. İlk yarıda çok puan kaybı oldu. Avrupa kupaları, transfer derken oldu. Ne olursa olsun takım olup , parası, oyunu, havası mazeretsiz oynayacağız. 2 yarıda yepyeni bir duygular oynayacağız. Öndekilere avans vermiş gibi düşünüyoruz. Başakşehir tabiki avantajlı, baya avantaklılar. Sivas ve Antalya maçları bizim için mucize sonuçlar. Bizim 40 puanı bulmamız lazımdı ama konuşacak tarfı yok, konuşurken bile utanıyorum bazen. 2 yarıda bambaşka başlamışlar. Başakşehir ve diğer bizde önümüzdeki takımlara bakamayız, kovalayıp geçmek istiyoruz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN BELEŞE ELENDİK
UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hakkında da konuşan Güneş, "Malmö maçını çok beleş kaybettik. Ne olursa olsun hataları olan maçlardı. Bu oyun tarzıyla, olmaz. Madem iyi takımız, iyi oyuncularız almalıyız. Sivasspor'da sağ bek ile ilgili konuştuk ama tam bilmiyorum. Şartlar uygunsa olabilir, belki konuşulmuştur. Hepsine bakılıp ondan sonra karar veriliyor tercihlerde. Sağ bek stoper bir oyuncu var, onu alabilseydiler çok iyi olurdu ama yapamadılar malesef. O olsa iyi olurdu" şeklinde konuştu.
"RYAN BABEL'İN BİR KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Babel hakkında da konuşan Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesine göre değişir. Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buranınsın dedim. Adriano'da aynı. Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun? Babel varken başka oyuncu almam, almam yani. İyi para da alıyorlar, gitmek istemiyorlarsa gitsin demem ama oynamayacaklarsa gitsin derim. Kararlarının bugün yarın bitmiş olması lazım. Gitme eylemin varsa git dedim. Adriano veya Babel beni etkiler burada kalmayacaklarsa. Caner sakatlanırsa kimi oynatacağım ben? Tamam Mirin ve Burak alındı ama diğer mevkilerde istediğim gibi olmadı" dedi.
SERDAR AZİZ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Serdar Aziz hakkında da konuşan Güneş, "Serdar Aziz iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. O gün da ben kouştum, oyuncu gelmek istiyor bize dedim sonra Galatasaray'a gitti, ayarladı dediler. Alamadığım oyuncuyu nasıl alayım? Belki olur. Transferi yönetim yapıyor. Sen stoper istiyorsan al sana stoper deniyor. Kar-zarar hali de var. Ben yönetimde görüşemiyorum, randevu alıyorum şu anda" şeklinde konuştu.
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