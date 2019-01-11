Şenol Güneş: 'Kimseye kefil olmam, Burak Yılmaz'a kefil olurum'

- Burak Yılmaz dünya çapında golcü

- Kimseye kefil olmam, Burak'a kefilim

- Beşiktaş'ta mutluyum

- Ben de Messi'yi istiyorum ama olmuyor

- Türkiye'de iki forvet var; Cenk, Burak

- Şu anda sözleşme konuşmam

- Tolgay Arslan sıradan bir oyuncu değil

- Tolga Zengin'e haksızlık yapıldı

- Vagner Love gitmek istemiyor



- Enzo Roco gidebilir, bakacağız

- Mirin'i 2-3 senedir takip ediyorduk



- Sağ bek transferi yapabiliriz

- Oğuzhan Özyakup bizim için çok önemli



- Larin'in çabasından memnunum



- Ryan Babel bugün yarın kararını versin

BURAK'IN İDMANSIZLIĞINI GİDERİYORUZ

KİMSEYE KEFİL OLMAM AMA BURAK'A KEFİL OLURUM

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BURAK VE CENK

"BEN MESSİ'Yİ İSTİYORUM AMA ALAMIYORUM"

"ŞU ANDA SÖZLEŞME KONUŞMAM, MUTLUYUM"

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"

"OĞUZHAN'A BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR"

ENZO ROCO GİDEBİLİR

DURAN TOPLARA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

OĞUZHAN VE LJAJİC

- ALTYAPI SORUSU CEVABI -

ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN BELEŞE ELENDİK

"RYAN BABEL'İN BİR KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

SERDAR AZİZ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA