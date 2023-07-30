Sehic, Suudi Arabistan'a imza atıyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kalesini koruyan Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej, Sehic ile anlaşma sağladı.
Bosnalı kaleci, bu gelişmenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
2020 yılından bu yana Konyaspor'da oynayan 34 yaşındaki kaleci, yeşil-beyazlı forma altında 99 maçta sahaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej, Sehic ile anlaşma sağladı.
Bosnalı kaleci, bu gelişmenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
2020 yılından bu yana Konyaspor'da oynayan 34 yaşındaki kaleci, yeşil-beyazlı forma altında 99 maçta sahaya çıktı.