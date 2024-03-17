Sarıyer Belediyespor, evinde Karayolları engelini aştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Karayolları'nı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sarıyer Belediyespor, evinde Karayolları engelini aştı
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17 Mart 2024 16:28
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Merve Nezir)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Elisa Tuana Köse, Berka Buse Özden)

Setler: 25-20, 22-25, 25-20, 25-12

Süre: 102 dakika (24, 29, 26, 23)

 

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