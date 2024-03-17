Sarıyer Belediyespor, evinde Karayolları engelini aştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Karayolları'nı 3-1 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Merve Nezir)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Elisa Tuana Köse, Berka Buse Özden)
Setler: 25-20, 22-25, 25-20, 25-12
Süre: 102 dakika (24, 29, 26, 23)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Merve Nezir)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Elisa Tuana Köse, Berka Buse Özden)
Setler: 25-20, 22-25, 25-20, 25-12
Süre: 102 dakika (24, 29, 26, 23)
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