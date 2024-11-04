Samsunspor'un gol silahı Holse, Antalyaspor'a hazır

Son iki haftada 3 gol atan Carlo Holse, Antalyaspor karşısında Samsunspor'un en büyük kozlarından biri olacak.

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Samsunspor'un gol silahı Holse, Antalyaspor'a hazır
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04 Kasım 2024 11:55
Samsunspor'un formda oyuncusu Carlo Holse, son iki haftada gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti.

Rakip fileleri üç kez havalandırarak takımına büyük katkı sağlayan Danimarkalı yıldız, Antalyaspor maçında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarların alkışını toplayan Holse, sahada galibiyet için mücadele edecek.

SAMSUNSPOR'UN EN BÜYÜK KOZU HOLSE

Holse'nin son haftalardaki yüksek form grafiği, teknik direktör Thomas Reis'in Antalyaspor karşısındaki en önemli kozlarından biri olacak. Samsunspor, bu maçta taraftarının da desteğiyle galibiyet hedeflerken, Holse'nin performansı sonucu belirlemede kritik rol oynayabilir.

ANTALYASPOR MAÇINDA HEDEF YİNE GOL

Danimarkalı oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da ağları sarsmak için sahada olacak. Holse, maç boyunca etkili pozisyonlar üretip, takımına bir kez daha katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

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