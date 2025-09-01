Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti

Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın, Giresun'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kulüp, saldırıyı kınayarak başsağlığı mesajı yayımladı.

calendar 01 Eylül 2025 12:52 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Samsunspor taraftar grubu, Giresun'da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.
 
Olayda tabancayla vurularak ağır yaralanan taraftar Ümit Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Samsunspor Kulübü, yaşanan acı olayı resmi hesaplarından duyurarak şu açıklamayı yaptı:
 
"Taraftarımız Ümit Çapkın'ın, Giresun'da bir restoranda uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Sporun dostluk, kardeşlik ve barış ortamında yaşanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; merhum Ümit Çapkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı taraftarlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."
 
Saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı diğer taraftarların tedavisi sürüyor.
