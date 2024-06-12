Samsunspor, Reis ile imzalıyor

Samsunspor, anlaşma sağladığı Thomas Reis ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor, Reis ile imzalıyor
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12 Haziran 2024 10:36
Markus Gisdol ile yollarını ayıran Samsunspor, Thomas Reis ile imzaya hazırlanıyor.

Son olarak Bundesliga 2'de Schalke'yi çalıştıran ve takımı ligde tutmayı başaran Reis ile el sıkışan Karadeniz temsilcisi, tecrübeli teknik adamı Samsun'a getirdi. Reis'in bugün (çarşamba) imzayı atacağı öğrenildi.

İşleri nedeniyle yurt dışında bulunan Başkan Yüksel Yıldırım da "Yeni hocamız takımımıza hayırlı olsun. Atatürklü arma için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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