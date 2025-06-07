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Samsunspor, Logi Tomasson'u kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 07 Haziran 2025 14:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Samsunspor, Logi Tomasson'u kadrosuna kattı!
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2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor ilk hamlesini yaptı. 

Kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson'un transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Transfer çalışmalarına oldukça yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Bizim transfer tahtamız tam olarak 1 Temmuz'da açılıyor. Şu anda birçok oyuncuyla yoğun şekilde görüşmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda Norveç'in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.

1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.




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