Samsunspor'dan Zeki Yavru açıklaması!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi evlerinde oynadıkları Hesap.com Antalyaspor karşılaşması ve takım kaptanı Zeki Yavru'nun sakatlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Kendi sahalarında alınan Hesap.com Antalyaspor mağlubiyetinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Veysel Bilen,diye konuştu.Kaptan Zeki Yavru'nun bu takım için çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Bilen,ifadelerini kullandı.Sahada istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bilen,dedi.