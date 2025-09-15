15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Samsunspor'dan Zeki Yavru açıklaması!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Antalyaspor karşılaşması ve takım kaptanı Zeki Yavru'nun sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'dan Zeki Yavru açıklaması!
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi evlerinde oynadıkları Hesap.com Antalyaspor karşılaşması ve takım kaptanı Zeki Yavru'nun sakatlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarında alınan Hesap.com Antalyaspor mağlubiyetinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Veysel Bilen, "Hafta sonu ise evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu sonuç hem bizi hem de camiamızı çok üzdü. Futbolun doğasında bu tür sonuçlar var ama yine de evimizde kaybetmek bizim için kabul edilmesi zor bir durum. Lig uzun bir maraton, her maç ayrı bir mücadele gerektiriyor. Biz de böyle bir sonuç yaşamak istemezdik. Taraftarlarımızdan, bizi her koşulda destekleyen camiamızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

'ZEKİ, BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTİYOR'


Kaptan Zeki Yavru'nun bu takım için çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Bilen, "Zeki'nin durumunu doktorlarımız ve sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyorlar, eğer hazır hale gelmezse Karagümrük karşılaşmasında sahada olabileceğini belirtiyorlar. Zeki de bu süreçte çok istekli, bir an önce takıma dönmek istiyor ve arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Onun bu isteği ve kararlılığı bizi de sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

'ALINAN MAĞLUBİYET İÇİN HİÇBİR BAHANE ÖNE SÜREMEYİZ'

Sahada istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bilen, "Aslında bizim alışageldiğimiz oyun temposunun dışında bir maç oynadık. Sahada istediğimiz oyunu yansıtamadık. Puan kaybımıza sebep olan birçok faktör sayılabilir ama hiçbirini bahane olarak öne süremeyiz. Sonuçta Samsunspor evinde çok değerli 3 puan kaybetti. Bu kayıp bizi üzse de önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu hataları telafi edecek güce sahibiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
