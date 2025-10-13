13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
0-040'
13 Ekim
Galler-Belçika
1-240'
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
1-041'
13 Ekim
İzlanda-Fransa
1-042'
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-141'
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-040'
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
0-040'
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-142'
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Samsunspor'dan ücretsiz bilet açıklaması!

Samsunspor'da kale arkası tribünler kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak.

calendar 13 Ekim 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan ücretsiz bilet açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.